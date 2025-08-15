Alineación probable del Betis ante el Elche: Muchas dudas en el primer once

A los usuarios de las ligas fantasy siempre les sirve de mucho este tipo de noticias en torno a los onces probables que pueden sacar los equipos de cara a los partidos que se disputan en LaLiga. Elche y Real Betis Balompié debutan en el Martínez Valero este lunes en horario habitual y con el objetivo de poder conseguir esos primeros tres puntos de la competición. La buena noticia para los heliopolitanos es que es uno de los equipos que mejor gestión viene realizando en los últimos años y eso le ha permitido poder tener inscritos con bastantes días de diferencia a sus fichajes (al menos, los que ha realizado hasta el momento).

Con ello, en la cabeza de Manuel Pellegrini seguro que debe haber todavía algunas dudas sobre cuál es el mejor equipo posible de cara al choque de este lunes. Primero, a pesar de contar con Giovani Lo Celso en plantilla, está el tema de sustituir en el esquema a un Isco Alarcón que era más de medio Betis antes de su lesión. Respecto al curso pasado todavía no está Antony, no hay un pivote titular por Johnny Cardoso y tampoco cuenta con la variante de Ez Abde.

Manuel Pellegrini aplaude a la afición del Málaga en La Rosaleda / Joaquín Corchero / Europa Press

Del debate a la portería a la incógnita en el centro del campo

Lo normal es que, viendo cómo han ido rindiendo cada uno de los dos porteros en el transcurso de la pretemporada, el que comience jugando sea Álvaro Valles. Es el que ha dado sensaciones de estar algo mejor físicamente, pero Pau López es muy del gusto del Ingeniero, una petición expresa, y por eso podría comenzar con algo de ventaja. Prácticamente hasta momentos antes del partido no se conocerá la apuesta definitiva. Vuelve el debate a la portería como aquellos años entre Rui Silva y Claudio Bravo. Otro gran debate está en el lateral diestro: Bellerín o Ángel Ortiz. El rendimiento de ambos deja pocas dudas, pero la forma de elegir del Ingeniero siempre lleva otro camino en estos casos. Lo normal es que sea Bellerín el titular, pero Ángel Ortiz sigue pisando fuerte.

Bartra y Natan parecen inamovibles, al menos hasta que Valentín Gómez tome más experiencia, y en el lateral izquierdo todo apunta a Junior Firpo. Tiene más nivel ofensivo que Ricardo Rodríguez y además el suizo está cerrando su salida, por lo que arriesgarse a una lesión podría ser contraproducente. En el centro del campo sí que aparecen las dudas. Un fijo será Fornals, y dependiendo del estado físico de Altimira, estará o no junto al de Castellón de la Plana. Si no, estará Mawuli, pero está claro que el que no va a jugar es Nelson Deossa, que aún ni entrenó con el grupo.

Bellerín, ejercitándose en la ciudad deportiva. / M. G.

Una parcela de ataque definida

En la mediapunta estará Giovani Lo Celso en ese nuevo ejercicio de responsabilidad. Debe ser él quien tire del carro como lo hiciese al inicio de la temporada pasada. En banda derecha aparecen dos opciones: la más normal para Pellegrini con la experiencia de Aitor Ruibal, o una que sería ciertamente valiente: Pablo García. En la izquierda jugará Roro Riquelme a causa de la baja de Ez Abde y el delantero está muy claro que va a ser Cucho Hernández.

Por tanto el once probable del Betis ante el Elche es el siguiente: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Fornals, Mawuli; Lo Celso, Riquelme, Aitor y Cucho Hernández.