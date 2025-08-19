El Betis, muy cerca de cerrar el fichaje de Javi López

El pasado sábado, Diario de Sevilla adelantaba en exclusiva que desde el barrio de Heliópolis habían realizado la primera ofensiva por Javi López, lateral zurdo de 23 años nacido en La Orotava. Esa primera oferta consistía en unos 5,2 millones de euros como la cantidad que el conjunto verdiblanco terminaría pagando, bien en forma de cesión con compra en el próximo verano o bien en forma de traspaso, para hacerse con los servicios del futbolista. Esa oferta fue rechazada, ya que el conjunto txuri-urdín pretendía acercarse lo máximo posible a los 6,5 millones que pagó la temporada pasada al Alavés. Tras esto, las últimas noticias que llegan a este diario es que el Real Betis Balompié y la Real Sociedad han alcanzado un principio de acuerdo para que el futbolista cambie de aires. Todo, por una fórmula que entre fijos y variables podría acercarse a los 6 millones de euros.

Una vez que los clubes han acercado sus posturas, lo que resta en estos momentos para dar la 'fumata verdiblanca' es terminar de ultimar ese acuerdo salarial con el futbolista. Lo normal, con la juventud y teniendo en cuenta algunas informaciones que llegan, el contrato podría fijarse hasta el año 2030, pero esta es una cifra que no está confirmada en estos momentos. Eso sí, el entendimiento no será complicado debido a la gran predisposición del futbolista, que cuenta con que parte de su familia es de sentimiento bético. Pero antes, resta otro aspecto fundamental.

Ricardo R. / RBB

La salida de Ricardo, antes

Dichas fuentes apuntan que hasta que no se produzca de forma oficial la salida de Ricardo Rodríguez del conjunto verdiblanco, no se va a terminar de perfilar el último carrusel de flecos y papeleo de dicha operación.

A día de hoy, después de concluir la primera jornada de LaLiga EA Sports en la que el suizo fue titular ante el combinado de Eder Sarabia, estaría avanzando con pasos firmes hacia su salida a un equipo suizo. Tanto el Sion como el Zúrich han apretado y vienen hablando durante mucho tiempo con el experimentado futbolista, pero sí es cierto que el primero de ellos parece que cuenta con algo de ventaja. Veremos cuánto tarda en cerrarse un movimiento con el que los verdiblancos se ahorrarán cerca de 2,5 millones de euros brutos que reinvertirán en la ficha de Javi López, pero no cogerán nada por traspaso.