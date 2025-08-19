El Betis nunca ganó un partido oficial en el estadio La Cartuja, pero conquistó allí el título de la Copa del Rey

El Betis comenzará este viernes, frente al Alavés, la primera de sus dos temporadas en el exilio del Estadio La Cartuja debido a la remodelación del Benito Villamarín. Hasta ahora, el equipo verdiblanco no ha conseguido ganar ninguno de los cinco partidos oficiales disputados en este recinto, aunque sí logró proclamarse campeón de la Copa del Rey en 2022. El historial del Betis en La Cartuja refleja tres empates, incluido el de aquella final de Copa decidida por penaltis ante el Valencia, y dos derrotas.

Hace tres temporadas, Betis y Valencia se enfrentaron en la final copera en La Cartuja, un encuentro que finalizó 1-1 tras los goles de Borja Iglesias para los sevillanos y Hugo Duro para los valencianistas. La prórroga no tuvo más aciertos y la tanda de penaltis otorgó el título a los verdiblancos con ese gol de Miranda, que ya ha pasado a la historia.

En la temporada 2006/07, el conjunto de Heliopolís disputó sus tres primeros partidos de liga en La Cartuja debido a la clausura del Benito Villamarín por incidentes. El primer choque fue contra el Villarreal, dirigido por el actual entrenador bético, Manuel Pellegrini, y terminó en empate 3-3, con goles locales de Juanito, Fernando y Edu frente al doblete de Forlán y el tanto de Pires.

Los siguientes dos encuentros como local en La Cartuja se saldaron con derrotas: 0-1 ante la Real Sociedad, gracias al gol de Garrido, y 0-2 frente al Getafe, con goles de Güiza y Casquero. Un año después, por nuevos incidentes, el Villamarín volvió a ser clausurado y el Betis aseguró su permanencia en la máxima categoría en la antepenúltima jornada contra el Valladolid, con un empate 1-1 tras el gol de penalti de Mark González y la igualada de Víctor para los pucelanos.