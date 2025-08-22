El Betis hace su primera oferta para el fichaje de Facundo Bernal

Desde el pasado 5 de agosto viene informando Diario de Sevilla sobre la posible operación de Facundo Bernal y el Real Betis Balompié. Los verdiblancos recibieron a principios de mes el ofrecimiento por parte del representante del futbolista uruguayo, que dicho sea de paso (ya que es un aspecto muy a favor) cuenta con al pase italiano. En un principio, tal y como transmitieron los béticos a este medio, no le dieron mucho más recorrido que el de dejarlo encima de la mesa como una opción interesante. Eso sí, en Heliópolis ya lo conocían y manejaban muy buenos informes sobre él. Con la parte del futbolista no habría demasiado problema: el sueldo no sería demasiado elevado y está deseando dar un salto a Europa y ve en el Betis el equipo perfecto para su desarrollo.

Tras realizar evaluaciones constantes y ver cómo avanzaba el mercado en clave bética, el pasado 14 de agosto saltaba la noticia: el Betis comenzaba las conversaciones con Fluminense. Todo iba a ser complicado, ya que lo firmaron hace prácticamente un año por 3,5 millones de euros por el 60% de su pase. El 40% restante lo tiene Defensor Sporting.

Facundo Bernal,, del Fluminense, en la Copa Sudamericana. / Luis Gandarillas / Efe

El Betis realiza la primera oferta

Según ha avanzado el medio uruguayo, OVACIÓN, el conjunto comandado en la dirección deportiva por Manu Fajardo ha realizado la primera oferta por Facundo Bernal. Una oferta que ascendería, según la citada información, a los 7 millones de euros, siendo esta una cantidad que duplicaría lo que en su momento pagó el conjunto tricolor. Esta información ha sido confirmada por Diario de Sevilla al preguntar a diversas fuentes tanto cercanas al futbolista como también al combinado de La Palmera.

Eso sí, las negociaciones no están siendo nada fáciles. Debido al buen papel de Bernal en el Mundial de Clubes y la proyección que se le presupone, el presidente de Fluminense no quiere dejarlo marchar. Tal y como pudo conocer este periódico, comenzaron con cifras cercanas a los 12 millones de euros para que la operación pudiese llegar a buen puerto, lejísimos de a lo que podía llegar el Betis. Un combinado de La Palmera que ya sabe lo que es acudir al mercado brasileño y hacer operaciones y ofertas con porcentajes y propiedades compartidas de por medio.

Facundo Bernal, en un partido con Fluminense / FB

Hay más candidatos

La realidad es que para el centro del campo del conjunto verdiblanco hay una amplia lista de candidatos. Tanto de cosecha propia de la comisión deportiva como de aquellos futbolistas que han sido ofrecidos por muchos clubes e intermediarios. Unos no cumplen las expectativas deportivas, otros son inalcanzables económicamente, pero la realidad es que el simple hecho de ofertar y lanzarse a por Facundo Bernal es algo llamativo y que lo coloca como principal opción para la medular.