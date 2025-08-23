Pellegrini: "Las aspiraciones de la hinchada son muy grandes y no queremos fallar"

El Betis arrancó su andadura en el Estadio de la Cartuja con victoria y su técnico Manuel Pellegrini se mostró "muy contento" con la actuación del equipo. "Estuvimos muy sólidos defensivamente y supimos defender el gol", resumió el técnico al acabar el encuentro.

Resaltó en los micrófonos de Movistar+ que hoy el equipo gana "tres puntos y no uno". Aunque volvió a lamentar las ocasiones que desperdició el equipo para cerrar el partido. "Tuvimos tres o cuatro ocasiones para decidir, pero no lo hicimos y la concentración defensiva nos permitió que no nos empataran".

En cuanto a la diferencia del encuentro ante el Elche dijo que "son distintos rivales". "Estuvimos sólidos hoy, apretamos más arriba para que el Alavés no agarrasen el ritmo. Hicimos el gol y seguimos en la línea futbolística y tuvimos ocasiones de Pablo García, Cucho, Bakambu. No haberlo hecho agranda aún más el rendimiento del equipo porque no tuvimos ninguna desconcentración defensiva", resumió el chileno.

Lo Celso fue el gran protagonista del encuentro, anotando el gol que dio el triunfo a los verdiblancos. Sobre el argentino dijo que "tiene gol, es un jugador importante que tiene una calidad futbolística y una visión que pocos la tienen; por eso lo selecciona el entrenador de Argentina. "Me alegro mucho por él", resumió.

En cuanto al ambiente en el estreno del Estadio de la Cartuja no se sorprendió, ya que tenía claro "que la hinchada iba a responder y llenar el estadio". "Tenía poco temor porque con esta afición era difícil que sintiéramos el cambio con esta hinchada", señaló el entrenador del Betis.

Para cerrar cuando fue preguntado por el mercado indicó que están concentrados "en ganar al Celta el miércoles y después toca el Athletic", aunque mandó un mensaje claro a la directiva del equipo: "A ver hasta dónde podemos llegar porque las aspiraciones de la hinchada son grandes y no queremos fallar".