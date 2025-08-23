Lo Celso: "En este estadio se siente mucho el apoyo de la gente"

Giovani Lo Celso asumió el papel de líder que dejó vacante Isco con su dolorosa lesión en Málaga. Y el argentino está dispuesto a recitar ese papel tan bien como lo hizo hace un año, en los primeros meses de temporada. Quedó impresionado con el Estadio de la Cartuja: "Es un estadio mítico, de finales, cuando entras ya te das cuenta. La mejor manera de estrenarlo era ganando este partido y la verdad es que se siente mucho el apoyo de la gente. Lo más importante era dejar los tres puntos en casa. Esta gente no deja de sorprendernos, el evento era muy especial para nosotros. Jugar cada semana aquí con toda esta gente no es poca cosa, es increíble".

El internacional albiceleste se declaraba "feliz por nuestro trabajo, por haber ganado y haber dejado la portería a cero, que nos estaba costando. Con el Elche tuvimos ocasiones, no las pudimos meter y nos costó".

Y explicó su gesto en la celebración de su decisivo gol: "Agarrar el escudo es una manera de demostrar el cariño a toda esta gente que es única, me hacen sentir muy muy bien. Trato de devolverle ese cariño a ellos cuando salgo a la cancha. Así que dedicarle el gol a ellos, a mi familia y a seguir".

De momento, rescata la línea goleadora de hace un año: "Uno trata de encontrar la regularidad en todo momento, la temporada es muy larga pero es importante para un jugador empezar así. No me quedo tanto con el gol como con los tres puntos para el equipo".