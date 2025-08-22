Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Alavés

El primer partido en estos dos años de mudanza que tiene el Betis por delante lo saldó con un partido práctico, sin concesiones atrás salvo en aquel regalo inicial de Bartra a Guridi al que respondió Pau López. Las palabras de Manuel Pellegrini tras esa súbita desconexión que costaron dos puntos en Elche surtieron efecto y los verdiblancos estuvieron muy encima de sus pares. No sólo los cuatro defensores. Y con la pelota, volvió la clase y la diferencia de Lo Celso, que rescata su rol de líder del inicio de la pasada campaña, cuando Isco, como ahora, veía a sus compañeros desde la grada.

Pau López Fundamental en el guion del partido sus brazos arriba para repeler el muy cercano pero centrado tiro de Guridi. Le dio confianza y resolvió luego todo lo que le llegó.

Bellerín Muy agudo e insistente en la primera hora de pleito. Se entiende muy bien con su gran amigo Ruibal y pisó el área babazorra con franco peligro media docena de veces. Ha empezado la temporada con chispa.

Bartra Cortó ante Guridi, luego le brindó una ocasión muy clara con su fallo, pero con sus tablas supo corregirlo pronto y estuvo muy atento y expeditivo en los cruces. Y saliendo en conducciones de las que baten líneas.

Natan Muy a favor de querencia en su duelo tan físico con Toni Martínez.

Júnior Tenía claro que Carlos Vicente no podía ganarle jamás la espalda y recurrió a todo lo posible para ello. Firme atrás, irregular arriba.

Altimira Cada vez más seguro en su peliagudo papel de dar equilibrio y hacer la raya en la zona ancha.

Pablo Fornals Tocó de primeras cuando pudo para dar dinamismo y fluidez. En tareas defensivas nunca va a ser un seguro.

Aitor Ruibal Muy vertical y profundo en la primera parte, donde se entendió muy bien con el Cucho y Bellerín. No paró de presionar con su generosidad habitual.

Lo Celso Como hace justo un año, con Isco lesionado también, asumió el rol de líder y ahí su mente idea y su zurda ejecuta. También es un llegador oportunista y con eso decidió.

Riquelme Mejores intenciones que hechos de momento. Muy liviano lo que propone.

Cucho Hernández Le faltó tino en un par de acciones que no eran fáciles y en las que su instinto lo puso de gol. Le faltó continuidad y está claro que es un punta para tener a un referente más rematador a su lado.

Pablo García Tiene la portería entre ceja y ceja y con su desparpajo se puso de gol dos veces, una en un zurdazo que se topó con Sivera y otra en un golpeo de derecha, más cercano al área, en el que fue egoísta.

Ricardo Rodríguez Se la jugó sacando ese codo en el área.

Bakambu Con el partido roto tuvo un par de ocasiones para sentenciar. Una pena esa parábola hasta el larguero.

Valentín Aportación testimonial por el escaso tiempo.