Betis: La portería vuelve a echar el cerrojo

Una de las grandes noticias para el Betis, además de la importancia vital de sumar tres puntos en el estreno en el Estadio de la Cartuja, fue dejar la portería a cero, algo que no ocurrió en los últimos 13 encuentros oficiales del conjunto verdiblanco.

Era uno de los talones de Aquiles de la pasada temporada, en la que al equipo le costaba echar el candado a su portería. Por ello, la dirección deportiva decidió reforzarse con dos guardametas de garantías, dos jugadores que regresan a Heliópolis: Pau López y Álvaro Valles. Por ahora, Pellegrini apuesta por el de Gerona al menos en este inicio de la competición liguera, sabiendo que el ex de Las Palmas viene de pasar una temporada en la grada.

El paso adelante desde el club ya está dado y ha tenido su primer resultado. Pau López realizó paradas de mérito para mantener la portería a cero, sobre todo el disparo de Guridi a los tres minutos, o la mano que sacó al lanzamiento de falta de Rebbach.

Portería: Pau López fue clave ante Guridi al principio y luego solventó todas las llegadas del Alavés

Una portería a cero que el conjunto heliopolitano no lograba desde el pasado 10 de abril, en la ida de los cuartos de final de la Conference League ante el Jagiellonia. Más atrás aún hay que remontarse para encontrar la última vez que los de Pellegrini no encajaron en Liga; fue en la jornada 27 ante Las Palmas. Por lo tanto, este viernes los verdiblancos cortaron una racha de 11 encuentros consecutivos recibiendo gol en el campeonato doméstico.

Centrales: Contundentes Natan y Bartra, fuertes al choque, cortando balones y ganando por arriba

A pesar de las intervenciones del cancerbero gerundense, también fue determinante la zaga verdiblanca, que cumplió con nota. Un Bartra descomunal, siempre yendo al cruce, sólo tuvo un error en la salida, pero Pau López evitó el disgusto al detener el remate de Guridi. El catalán fue quien saltaba para impedir que el mediapunta recibiera solo, arriesgó y ganó ocho de los diez duelos que disputó frente a los de Coudet, además de sumar cuatro intercepciones. Ha vuelto esta temporada como se fue, siendo el líder de la defensa. No se quedó atrás su compañero en la zaga, un Natan que ganó ese duelo tan físico ante Toni Martínez y que siempre se mostró seguro por alto.

Natan y Marc Bartra celebrando la victoria del Betis ante el Alavés. / Antonio Pizarro

Laterales: Junior Firpo anuló por completo a Carlos Vicente y el mejor Bellerín parece estar de regreso

Tampoco desentonaron los laterales. En la izquierda, Junior Firpo anuló por completo a Carlos Vicente, en teoría el jugador más desequilibrante del Alavés, que sólo dispuso de una ocasión que mandó al lateral de la red, aunque el árbitro ya había señalado fuera de juego. También entró Ricardo Rodríguez, que sigue contando para Pellegrini pese a que su salida está prácticamente cerrada. En la derecha, Bellerín destacó en ataque, pero en defensa también se mostró resolutivo, aunque sufrió algo más en la recta final ante Rebbach, que incluso le forzó una amarilla.

El trabajo defensivo fue una de las cosas que más le gustó a Pellegrini al término del encuentro, ya que los de Coudet apenas generaran peligro en el tramo final. “La concentración defensiva nos permitió que no nos empataran”, señaló.