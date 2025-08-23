Betis: Nazinho, titular y asistencia incluida en medio de los rumores

El Betis sigue perfilando el lateral izquierdo, donde se espera la llegada de un nuevo refuerzo en los próximos días, a la espera de que se concrete la salida de Ricardo Rodríguez, que todo apuntará que jugará en Suiza el próximo curso. Entre los nombres que maneja la entidad verdiblanca destacan Javi López y Flavio Nazinho.

Este último, que ayer apareció como el favorito según varios especialistas en el mercado de fichajes, ha sido protagonista este sábado con el Cercle Brugge en la goleada de su equipo. En medio de los rumores, el lateral izquierdo sub 21 fue titular en el que podría haber sido su último encuentro con el conjunto belga. Incluso participó en el tercer tanto ante el Standard de Lieja al borde del descanso, regalando una asistencia a Utkus. Con el encuentro ya sentenciado fue sustituido en el minuto 85 por Ibrahima Diaby. También hizo un gran encuentro defensivamente en el que hizo hasta cinco intercepciones y dos entradas para recuperar el esférico.

Se trata ya de la segunda asistencia para el jugador portugués de 22 años en la presente temporada después de haber dado también un pase clave en la victoria de su equipo ante el Westerlo la pasada semana. Nazinho tiene un valor de mercado de tres millones de euros según Transfermarkt, pero las últimas informaciones apuntan a que la entidad verdiblanca podría llegar a desembolsar hasta seis millones por su fichaje.