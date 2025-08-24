La Cartuja y el Betis: buena nota

El Betis ya está en el exilio y el primer día, para qué engañarnos, muchos béticos tenían más miedo al drama de cómo salir de la Cartuja que al Alavés. Pero al final, gracias al plan coordinado por el Betis y el Ayuntamiento, el león no fue tan fiero y los aficionados no tuvieron que sufrir atascos interminables, los que cogieron su coche, ni esperas eternas para montarse en el autobús. Hubo momentos negros, sobre todo en el tapón por donde se entra a Américo Vespucio, pero la hinchada volvió a casa satisfecha por el desalojo... y sobre todo por la victoria.