Celta - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la sexta jornada de LaLiga este miércoles

El Real Betis Balompié afronta este miércoles un partido más de LaLiga EA Sports debido a que se ha tenido que cambiar de fecha debido a que se disputaba en una jornada intersemanal a finales del mes de septiembre, coincidiendo con la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, competición que disputan ambos equipos. Por tanto, de esos días 24-25 de septiembre finalmente el choque entre los de Claudio Giráldez y los de Manuel Pellegrini se disputará en tierras gallegas este miércoles 27 de agosto. El duelo se corresponde con la sexta jornada de la competición nacional en la que ambos equipos han arrancado de forma distinta.

El equipo celeste perdió en la primera jornada en casa en un choque sorprendente ante el Getafe y en la visita de la segunda jornada a Son Moix, no pudieron pasar del empate a uno. Un punto de seis posibles, pues, para un equipo, que ya está tres por debajo de un Betis al que se le escaparon dos en el Martínez Valero por un error defensivo y que cumplió en el debut en La Cartuja con una victoria ante el Alavés.

Natan y Marc Bartra celebrando la victoria del Betis ante el Alavés. / Antonio Pizarro

Horario del Celta - Betis: cuándo se juega la sexta jornada de LaLiga

El partido que se va a disputar este miércoles 27 de agosto de 2025 entre el Celta de Vigo y el Real Betis Balompié en el Estadio de Balaídos será a partir de las 21:00 horas. Tramo nocturno para que ambos combinados busquen anticipar tres puntos correspondientes a la jornada seis de la competición para su casillero. Es un choque lleno de simbolismo si se echa la vista atrás, ya que supuso un punto de inflexión en la segunda vuelta del conjunto bético el curso pasado, que disparó el rendimiento del equipo hasta el punto de alcanzar una final europea.

La realidad es que las visitas a Vigo no se le dan demasiado bien al conjunto verdiblanco. Acumula cuatro viajes seguidos sin conocer la victoria, y los últimos tres, precisamente, los cuenta por derrotas. El único buen recuerdo que guarda Manuel Pellegrini de este enfrentamiento a domicilio es de su primera temporada, con aquella histórica falta de Nabil Fekir que le daba a los heliopolitanos la clasificación a la Europa League por primera vez con el chileno al mando.

Las fotos del Betis - Alavés / Antonio Pizarro

Dónde ver en directo el Celta - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren seguir con buen pie en LaLiga y poner esa primera piedra en la construcción de los objetivos que se han marcado de cara a final de curso. El Celta - Betis se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de Balaídos y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.