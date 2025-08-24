Horas decisivas para el mercado de fichajes del Betis

El Real Betis Balompié afronta en los últimos coletazos de este fin de semana horas claves en el futuro de la planificación deportiva de la temporada 25/26. Todo está a la espera de una operación. De un nombre que encandila al beticismo y cuya operación está muy complicada en estos momentos según transmiten desde La Palmera. Antony sigue queriendo volver al Betis y como se viene informando en las últimas horas, este cierre de semana y el inicio de la que entra con un lunes frenético macarán, para bien o para mal, el resto de movimientos.

Debido a la dificultad de la operación, el propio presidente del conjunto heliopolitano ya ha dejado claro en alguna comparecencia que, a pesar de que lo estén intentando hasta el final, si no se consigue, no debería verse como un fracaso: "Desde el punto de vista económico tiene que entrar dentro de nuestros parámetros. Creo que es más factible una cesión que una compra. En cualquier caso me gustaría decir que si no llega es un fracaso, porque es difícil que un jugador de esta calidad y este salario lo tengamos en nuestras filas. Lo estamos intentando pero es complicado".

Antony y Cucho Hernández en su presentación como jugadores del Betis / Julio Muñoz / EFE

Tras Antony, completar el resto de posiciones

En el momento en el que se resuelva lo de Antony, comenzarán en el Betis a pensar en otras situaciones. Algunas ya las tienen encaminadas y otras no tanto, pero si se termina firmando al brasileño, la hoja de ruta podría ser distinta a si no se consigue. Uno de los puestos que siguen en vilo es el del lateral izquierdo. Todo está a la espera de que se cierre la salida de Ricardo Rodríguez a uno de los dos equipos suizos que le siguen la pista. A día de hoy, el conjunto verdiblanco guarda un acuerdo sobre las condiciones con Javi López, de la Real Sociedad. Otra operación que colocan como muy avanzada en esos términos es la de Nazinho, del Círculo de Brujas. Cuando se produzca la salida del suizo (que ya fue suplente ante el Alavés), el conjunto bético elegirá a su nuevo refuerzo. Hasta la oficialidad no se debe dar nada por hecho (o deshecho).

Luego aparece el apartado de los centrocampistas. Por un lado, desde fuentes cercanas al combinado bético ya se dejó caer en más de una ocasión que se observaría tanto la vuelta de Marc Roca como el rendimiento de Altimira como stopper para evaluar el perfil de jugador a firmar. Eso sí, Pellegrini fue claro y cree que lo ideal es dar continuidad al perfil Cardoso-Guido. Hasta el momento, tienen una amplia lista de candidatos entre los que figuran dos nombres sacados a la luz por Diario de Sevilla: Facundo Bernal y Oriol Romeu, aunque las altas pretensiones del club de origen del primero y la poca continuidad del segundo pueden llevar los pasos, por otro lado, aunque a día de hoy son opciones.

Chimy Ávila con el balón en el encuentro ante el Elche / Europa Press

El delantero, el dilema

El espacio salarial del conjunto verdiblanco está realmente apretado. Sobre todo, en las piezas del lateral zurdo y el delantero, lo que cabe es lo que se consiga hacer en un cambio de cromos (siempre condicionado por si sale o no el tema Antony). En ese caso, todo apunta a que salvo giro drástico de los acontecimientos, no se va a dar una liberación por parte de Bakambu, lo que llevaría a que el posible refuerzo en la zona ofensiva quedase enlazado en parte a lo que pudiese liberar el Chimy Ávila. El argentino ha tenido propuestas no demasiado atractivas hasta el momento y se trabaja en solucionar su situación.

En La Palmera tienen una lista de candidatos de distintos perfiles, tanto cedidos jóvenes como futbolistas que buscarían una 'resurrección' pero siempre sin pagar traspaso. Si llega algo, apunta a ser también una de las últimas incorporaciones a lo largo de los que resta de ventana veraniega.