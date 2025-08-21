Las dos ofertas que no han trascendido por Bakambu y una dificultad para el Betis

La situación de la delantera del Real Betis Balompié cambia a cada minuto que pasa en el mercado. Hay dos nombres que están de forma clara en la rampa de salida en el conjunto verdiblanco y que deben dejar hueco a un refuerzo en la parcela ofensiva. Uno de ellos es Chimy Ávila, sobre el que no ha llegado todavía una apuesta lo suficientemente importante para club y jugador que permita desatascar la situación. En las últimas horas, ha trascendido el nombre del Almería, pero parece complicado que el futbolista acceda a pasar de jugar en Europa a hacerlo en Segunda División. Luego, la situación de Bakambu.

El conjunto bético trasladó al congoleño que la mejor idea era su salida del club. En La Palmera han pedido por el futbolista algo menos de lo que costó en su día (unos cinco millones de euros) para aquel club que quisiera llevárselo. En la parte del futbolista, esa petición se tomó de buena forma, siempre con voluntad de no entorpecer ni molestar en el Betis. Tras ello, han llegado dos movilizaciones importantes que no han podido salir adelante por el delantero.

Cédric Bakambu celebra uno de sus goles con el Córdoba / RBB

Santos y Olympiakos, a por Bakambu

Por un lado, hubo una primera opción de salida que convencía al futbolista. Era del Santos. El conjunto brasileño realizó una oferta a los verdiblancos, la cual no ha satisfecho las necesidades requeridas y finalmente quedó en nada. Por otro lado, apareció el Olympiakos griego como opción. El problema: los griegos ya tienen a Ayoub El Kaabi, que se marchará a la Copa África, y no podían permitirse perder otro nueve. Finalmente, desde fuentes cercanas al futbolistas apuntan a Diario de Sevilla que Bakambu se queda en el Betis. Al plantear en club y parte del futbolista si es posible una salida en los últimos días de mercado, la respuesta ha sido clara: "Lo vemos muy difícil".

Por tanto, la única oportunidad de que llegue un futbolista para la delantera pasa ahora mismo porque Manu Fajardo y compañía consigan encontrar una solución positiva al caso Chimy Ávila. El futbolista quiere quedarse, está feliz en el Betis, tiene contrato, pero la idea del club es clara. Eso sí, de momento no hay opciones de salida interesantes. Todo ligas menores y el argentino no quiere salir del foco.

Manuel Pellegrini antes del encuentro frente el Alavés / Manu Colchón

Otro delantero para Pellegrini

Después de la intentona fallida por Mateo Joseph, el conjunto verdiblanco se ha interesado en la cesión de Etta Eyong, del Villarreal. Su cláusula es de unos 10 millones de euros y todo apunta a que desde Heliópolis se está intentando rebajar esa cifra a través de una obligatoriedad de compra a final de la próxima temporada después de una cesión.

Aunque si no se produce ninguna salida en la delantera, difícilmente venga un nuevo delantero.