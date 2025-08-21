Las bajas del Betis para el estreno en La Cartuja ante el Alavés

En la mañana de este jueves 21 de agosto de 2025 ha tenido lugar el primer entrenamiento del Real Betis Balompié en el Estadio de la Cartuja, que será su casa durante al menos las dos próximas temporadas. Ha sido con el objetivo de que los futbolistas conociesen ya su nuevo estadio y probasen el césped en el que van a jugar la segunda jornada de LaLiga. Ha sido un entrenamiento además en el que ya no han estado dos futbolistas que pertenecían a la entidad: Iker Losada y Nobel Mendy. El primero porque se marcha cedido al Levante sin opción de compra, y el segundo, cedido al Rayo y en este caso sí con una oportunidad de llevárselo por 2,5 millones de euros.

En la sesión no han estado los futbolistas a los que todavía les queda un tiempo para reincorporarse, como son Nelson Deossa, al que se le espera pronto trabajando con el grupo, Ez Abde, que podŕia reaparecer después del parón FIFA e Isco Alarcón. La vuelta del malagueño será próxima al derbi del 30 de noviembre ante el Sevilla. Ess tres bajas, unidas a las dos salidas, ya son cinco aseguradas.

Las dudas con Llorente y el timing de Roca

Ahí radica otra de las dudas del Ingeniero. Diego Llorente viene trabajando sin problema desde hace algunos días con el grupo. De hecho, en la entidad bética se sorprenden del nivel físico al que ha regresado el madrileño. En el caso de Marc Roca, ya aglutina dos entrenamientos con el grupo durnate la semana y todas las miradas estaban puestas en él en la mañana de este jueves. Finalmente, Diego Llorente sí ha estado con el resto del grupo pero no Marc Roca . Ninguno de los dos estarán en la convocatoria y tendrán que esperar a Vigo para poder ir citados.

Otra duda aparecía con Sergi Altimira, el catalán jugó los 90 minutos ante el Elche a pesar de tener molestias y viene de perderse entrenamientos durante la semana. Hoy ha entrenado junto al resto de sus compañeros y por tanto, estará de nuevo en la citación y, posiblemente, en el once titular.

Los futbolistas del filial

Como ya es costumbre, los jugadores que han trabajado con el primer equipo han sido: Ángel Ortiz y Pablo García, que estarán en una dinámica casi constante con el primer plantel, además de Mawuli Mensah y Dani Pérez, que siguen contando para Pellegrini mientras llegan los refuerzos en el mercado y desde la enfermería. Estarán en la convocatoria.

Otros dos futbolistas que también han trabajado con el primer equipo han sido dos centrocampistas: Bouaré, pivote recién fichado este curso e Iván Corralejo, jugador del Juvenil DH que va a pasar a ser futbolista del segundo equipo.