Parking gratis en La Cartuja para ver al Betis: dónde están los aparcamientos y cómo reservar tu plaza

El Real Betis Balompié jugará este viernes 22 de agosto contra el Alavés en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. El encuentro tendrá lugar a las 21:30 horas y será el segundo de LaLiga 2025/2026, después del empate en el Martínez Velero. Sin Isco y todavía con fichajes por hacer, el equipo verdiblanco se enfrenta así a un rival que esperará anotar tres importantes puntos al inicio de la competición.

Por su parte, la afición sevillana podrá acercarse al recinto para apoyar al Betis y no solo eso: las personas que se desplacen en coche hasta el lugar dispondrán de parking gratis en La Cartuja. La única condición para hacerse con una de estas plazas es realizar la correspondiente reserva previa, puesto que el aforo es limitado.

Parking gratis para ver al Betis: ¿dónde están los aparcamientos?

El objetivo principal de que existan estas bolsas de aparcamiento es facilitar la circulación por la zona, evitando atascos y mejorando la salida una vez finalizado cada encuentro. Así, el estadio de La Cartuja ha habilitado tres grandes parkings con el objetivo de dar servición a la gran afluencia prevista:

P7 Norte (2.000 plazas) : entrada y salida por la SE20, glorieta de RTVE. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el norte de la ciudad; especialmente, ante la expectativa de que se produzcan posibles cortes de tráfico hacia la zona sur.

: entrada y salida por la SE20, glorieta de RTVE. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el norte de la ciudad; especialmente, ante la expectativa de que se produzcan posibles cortes de tráfico hacia la zona sur. P7 Sur (1.500 plazas) : acceso desde la rotonda de Carlos III. Recomendado para los vehículos con salida hacia el sur; en este caso, en previsión de que haya cortes de tráfico en la zona norte.

: acceso desde la rotonda de Carlos III. Recomendado para los vehículos con salida hacia el sur; en este caso, en previsión de que haya cortes de tráfico en la zona norte. P8 (1.750 plazas): entrada y salida por Carlos III, con salida preferente hacia el norte.

¿Cómo reservar plaza?

Hay que tener en cuenta que el acceso a cada una de estas zonas de aparcamiento únicamente se podrá efectuar con el tique de reserva previa, que deberá ser presentado en el control de entrada. Asimismo, es preciso que coincida con la matrícula y el modelo del vehículo que se comunicó en el momento de iniciar el proceso. También cabe la posibilidad de que el personal de seguridad requiera el DNI del conductor en algún momento.

Para gestionar la reserva, los interesados deben dirigirse a la página oficial del Real Betis Balompié y seleccionar la fecha en la que quieren asistir. Esto es importante porque solo se puede hacer una reserva por partido.

Tres horas de parking gratis en el centro comercial Torre Sevilla

Por si esto fuera poco, el centro comercial Torre Sevilla anuncia en redes sociales que los aficionados al Betis disponen de tres horas de parking gratuito en sus instalaciones. Para beneficiarse de esta oferta, solo deben mostrar su abono o entrada del partido en el control de acceso. Asimismo, por el pago de 2 euros, podrán dosfrutar del aparcamiento durante 4 horas más, contando así con un plan adicional después del encuentro de fútbol: pasear, ver tiendas, ir al cine o cenar en alguno de sus restaurantes.

Ahora que la temporada no ha hecho más que comenzar, los seguidores del equipo verdiblanco están de suerte, con varias opciones para aparcar sin complicaciones en zonas muy próximas al Estadio de La Cartuja.