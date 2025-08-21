Betis: Las salidas cogen velocidad

El Betis acelera su marcha en busca de cerrar salidas, con apenas diez días para que se cierre el mercado de fichajes, y aún queda trabajo para la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo. La marcha de Nobel Mendy, que ha generado muchos quebraderos de cabeza durante este verano, se cerró ayer. El jugador jugará en el Rayo Vallecano en calidad de cedido, con opción de compra al final de la temporada.

La salida de Iker Losada aún no está cerrada, pero sí encarrilada. La operación, como adelantaron los compañeros de Mundo Levante UD y pudo confirmar Diario de Sevilla, está prácticamente cerrada. De hecho, las condiciones entre ambos clubes se acordaron este pasado lunes, aunque los primeros contactos entre el Levante y el Betis se produjeron ya en junio, y la oficialidad podría llegar en las próximas horas. Se ha acordado una cesión sin opción de compra, por lo que el gallego, con contrato hasta 2029, regresará a Heliópolis.

El gallego realizó la pretemporada a las órdenes de Pellegrini e incluso estuvo en la lista para el encuentro contra el Elche, aunque no llegó a tener minutos. Cabe recordar que la pasada temporada también se marchó cedido al Celta de Vigo en el mercado de invierno, donde tampoco tuvo mucho protagonismo.

De las salidas a las posibles llegadas de Javi López, Facundo Bernal, Antony y un delantero

Otro jugador que apunta a salir es Ricardo Rodríguez, a pesar de su sorprendente titularidad en el partido ante el Elche y sin descartar su presencia ante el Alavés. Sion y Zúrich son los clubes más interesados en hacerse con los servicios del internacional con la selección de Suiza.

Por otro lado, la dirección deportiva sigue evaluando reforzar la delantera, con sólo un único fijo, el Cucho Hernández, que sigue rindiendo bien, pero necesita un acompañante y más viendo que hay tres competiciones. Para ello, deberían salir Chimy Ávila o Bakambu; incluso no es tan descabellado que ambos abandonen el club incluso este verano. Estas salidas permitirían la llegada de Javi López para sustituir a Ricardo Rodríguez. En la posición de pivote, suena cada vez con más fuerza la opción del uruguayo Facundo Bernal, aunque no será fácil, ya que las pretensiones del Fluminense son altas.

En el extremo derecho se sigue esperando a Antony, que sigue alargando su estancia en el Manchester United, que es quien tiene la pelota en el tejado y el control de la situación, aunque en el Betis se barajan más opciones por si finalmente el brasileño no puede regresar a Heliopolís.

En la delantera, ya con la opción de Mateo Joseph descartada desde hace unos días, viene sonando en las últimas horas la posible llegada de Etta Eyong, procedente del Villarreal, en calidad de cedido, un jugador que tiene una claúsula de 10 millones de euros.