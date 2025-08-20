Oficial: El Rayo Vallecano cierra la cesión de Nobel Mendy con opción de compra

Otro giro de guion en el caso de Nobel Mendy. Después de que se frustrara su fichaje por el Rangers hace unos días, cuando prácticamente estaba cerrado e incluso llegó a pasar reconocimiento médico, su destino final es el Rayo Vallecano, donde jugará cedido con opción de compra.

No pudo ser el PSV, tampoco el Rangers, pero ahora sí es definitivo. Eso sí, no será un traspaso, como se barajó en las primeras conversaciones entre clubes, en las que se habló de una cifra cercana a los 2,5 millones de euros por el 50% de sus derechos. Como adelantó el periodista Matteo Moretto, Rayo y Betis han cerrado una cesión con opción de compra, tal y como ya han confirmado ambas entidades.

El Betis no quiere desprenderse por completo de los servicios del central senegalés, de apenas 20 años, consciente de su juventud y de que podría revalorizarse, por lo que se reservaría un porcentaje de sus derechos en caso de que el Rayo Vallecano decida comprarlo a final de la temporada.

La cesión al conjunto de Vallecas le permitirá volver a disputar la Conference League, competición en la que el equipo de Íñigo Pérez deberá superar una fase previa frente al Neman Grodno, en el que el encuentro de ida se jugará este jueves. Mendy compartirá vestuario con un exbético, Luiz Felipe, y será el cuarto central del Rayo Vallecano, que ya cuenta en sus filas con Lejeune, Abdul Mumin y el propio Luiz Felipe.

Comunicado oficial del Betis

El Real Betis Balompié y el Rayo Vallecano han acordado la cesión con opción de compra del futbolista Nobel Mendy. El defensa senegalés llegó a la disciplina bética en verano del 2023 para luego ser fichado en propiedad en el verano siguiente. Mendy disputó seis encuentros durante la pasada temporada con el primer equipo y trece con el filial. El Club le desea al futbolista la mejor de las suertes durante esta nueva experiencia.