Iker Losada se marchará cedido al Levante, pero sin opción de compra

Sigue el Betis acelerando la operación de salidas a poco más de diez días para que se cierre el mercado de fichajes. Tras la marcha confirmada de Nobel Mendy al Rangers, el próximo en salir será Iker Losada, que jugará en el Levante en calidad de cedido.

La operación, como avanzaron los compañeros de Mundo Levante UD y ha podido confirmar Diario de Sevilla, está más que encarrilada. De hecho, las condiciones entre ambos clubes quedaron cerradas este pasado lunes, a pesar de que los primeros contactos entre el Levante y el Betis se produjeron ya en el mes de junio y la oficialidad podría llegar en las próximas horas. Se ha acordado una cesión sin opción de compra al final de la temporada, por lo que el gallego, con contrato hasta 2029, regresará a Heliópolis.

Iker Losada ha realizado la pretemporada bajo las órdenes de Manuel Pellegrini e incluso entró en la convocatoria del primer encuentro ante el Elche, aunque finalmente no disputó minutos. El técnico chileno, antes del estreno liguero, ya dejó en el aire su futuro cuando fue preguntado directamente por su situación: “Ya se verá la situación de él y de otros jugadores”. Hoy incluso ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Con esta será la segunda cesión consecutiva para el centrocampista de 24 años. En el pasado mercado de invierno salió cedido al Celta de Vigo, donde jugó 12 encuentros, sólo cuatro de ellos como titular. Losada llegó a la disciplina verdiblanca el verano pasado, después de que el Betis pagara un millón y medio de euros al Racing de Ferro, en la que brilló en la división de plata tras anotar nueve goles y repartir siete asistencias durante la temporada 2023-24.