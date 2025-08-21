El Betis moviliza 108 autobuses de peñas rumbo al Estadio de la Cartuja

Los aficionados del Betis en el Estadio de la Cartuja en la final de la Copa del Rey

El Betis comienza este viernes en el encuentro ante el Alavés una nueva etapa con una nueva diferente, pero la plantilla no estará sólo ni mucho menos. Hoy se ha conocido que se ha completado el cupo de aparcamientos destinados a los autobuses de sus peñas, alcanzando un total de 108 vehículos acreditados que podrán estacionar junto al Estadio La Cartuja.

Estos autobuses, organizados por las distintas peñas verdiblancas, partirán desde 69 municipios de las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Cádiz, Jaén, Málaga, Badajoz y Cáceres, reflejando el compromiso del beticismo con este traslado colectivo.

En Sevilla capital, habrá salidas desde Bellavista, Los Arcos, Nervión, Parque Alcosa y Torreblanca. Entre los municipios con mayor participación destaca Dos Hermanas, con cinco autobuses, además de Écija, Los Palacios y Villafranca, Marchena y Montilla, con tres autobuses cada uno.

El club ha informado a las peñas sobre el procedimiento de llegada, estacionamiento y salida tras el partido. El acceso a estas zonas estará reservado exclusivamente a los autobuses acreditados que solicitaron plaza en tiempo y forma. Debido a la alta demanda, el Betis confirma que el límite operativo está alcanzado, aunque se mantendrá en contacto con las peñas en caso de que se habiliten nuevos espacios.

En el comunicado el club ha mostrado un agradecimiento especial a todas las peñas por su implicación en este complejo dispositivo en el translasdo a su nueva casa, el Estadio de la Cartuja.