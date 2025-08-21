Pellegrini: "Hay que tener la conciencia de que dos o tres balones deciden un partido"

Manuel Pellegrini ofreció su primera rueda de prensa en el Estadio de la Cartuja, el nuevo feudo verdiblanco donde ha entrenado esta mañana el equipo antes de recibir al Alavés, que supondrá el reencuentro del equipo con los aficionados verdiblancos. El chileno volvió a repetir que tienen que buscar soluciones a estos encuentros en los que sigue sin estar la plantilla cerrada y con las ausencias de Isco, volvió a hablar de Antony, confirmó que Sergi Altimira está disponible y estará en la lista y se mostró muy enfadado con la fecha del cierre del mercado.

El Estadio de la Cartuja

En cuanto al nuvo feudo, Pellegrini indicó que es "un estadio que nos trae positivos recuerdos". "Venir aquí era necesario si queríamos mejorar el Benito Villamarín. Es un estadio de categoría, pero con la conciencia de sumar los tres puntos y de aconstumbranos al campo", dijo el chileno que asegura que el ambiente "será igual" al Villamarín.

Chimy Ávila, Bakambu y Ricardo Rodríguez

Cuando fue preguntado por jugadores como Ricardo Rodríguez, Chimy Ávila y Bakambu respondió que para él todos los jugadores que están "en este momento son para usarlos". "Ya veremos lo que pasa de aquí a la fecha del final del mercado", añadió.

El regreso de Diego Llorente y Altimira está listo

Una de las novedades en el entrenamiento fue el regreso de Diego Llorente, que señaló que "está recien comenzando" y señaló que "es complicado que alguno de los lesionados esté en estos cuatro partidos antes del parón de selecciones". El que sí estará será Sergi Altimira: "Tenía un golpe, pero está en la lista de citados".

Dani Pérez o Corralejo los posibles sustitutos para darle descanso a Lo Celso

El rival

Sobre el Alavés comentó que lo ve un rival difícil, "como todos en la liga española, el equipo de Coudet tiene una línea de juego definida y bastante directa". "Por distintas circunstancias todos los rivales son difíciles, la localia es importante y hay que tener la conciencia que dos o tres balones deciden un partido", aviso de la importancia de estar concentrado durante los 90 minutos.

Posesión ante el Elche

No le preocupa nada que el Elche le superará en la posesión e indica que "no cree que fue el problema". "Es absolutamente normal cuando se juegue el primer partido de la temporada con 40 grados. Las posesiones hay que tenerlas claras, la mayoría fue entre el portero y los centrales, no es un problema de posesión, sino de juego, necesitamos buscar el equipo allá".

La portería

Fue cuestionado Pellegrini por la portería después de que el primer elegido fuera Pau López y no parece que contra el Alavés vaya a haber cambios. "Por ahora sólo tenemos una competencia, dos porteros que vienen llegando y tienen que conocer el sistema defensivo ya veremos cuando tenga campeonato quien juegue cada uno de ellos" y dejo claro que el que "ande mejor será el que juegue".

Antony

Al igual que antes del duelo contra el Elche volvió a hablar de Antony en el que repitió que no ha hablado con él. "Sabemos que estuvo muy a gusto, seguramente quisiera volver, pero ya no depende de lo que uno quiera, sino del dueño del pase, que es el Manchester United", señaló sobre el extremo brasileño. "Isco y Antony marcaron diferencias la pasada temporada, pero los que estamos disponibles somos los que tenemos que sacar esto adelante", resumió.

Objetivo al cierre final del mercado de fichajes

"Yo espero de aquí a cuando termine el plazo para las salidas y las llegadas de jugadores tengamos un plantel potencialmente de acuerdo a las necesidades que tiene el club, con una ilusión de una hinchada bastante alta, que hemos clasificado cinco veces seguidas ...", comentó sobre su idea cuando se cierre el mercado estival.

Sustituto de Lo Celso

En cuanto a un sustituto de Lo Celso para darle descanso al argentino se refirió a los canteranos Dani Pérez, Iván Corralejo, ambos entrenaron hoy con el primer equipo, y además dijo que otra opción es "buscar una solución con dos puntas".

Cierre de mercado de fichajes

También mostró su enfado con el mercado de fichajes aún abierto y las ligas europeas ya comenzadas: "No hay ninguna razón lógica por la que el mercado termine después de que inicie el campeonato. Es una aberración que el mercado no cierre antes”.