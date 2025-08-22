Betis: Nazinho se une a Javi López

El Betis sigue trabajando en busca de cerrar un lateral izquierdo, a la espera de que se resuelva la salida de Ricardo Rodríguez, quien, salvo sorpresa, regresará a su país natal. En las últimas horas, Flavio Nazinho se ha unido a la lista de posibles sustitutos del suizo, en la que ya figuraba Javi López.

A pesar de la marcha de Perraud y de la llegada de Junior Firpo hace tiempo, Manu Fajardo ya aseguró que la posición del lateral izquierdo no estaba cerrada y que podría haber una renovación total. Para que llegue un nuevo jugador, primero debe concretarse la salida de Ricardo Rodríguez, que fue titular ante el Elche y no se descarta que tenga hoy minutos frente al Alavés como despedida ante la afición bética. Zúrich y Sion son los dos posibles destinos para el internacional suizo, que todo indica que abandonará Heliópolis en los próximos días.

La entidad verdiblanca se ha fijado en las últimas horas en Flavio Nazinho, jugador portugués de 22 años, tal y como adelantó Fabrizio Romano. El lateral, procedente del Cercle Brugge, es internacional sub 21 con Portugal con el que disputó el Europeo el pasado verano. Formado en la cantera del Sporting de Portugal, la temporada pasada en la liga belga anotó dos goles y repartió seis asistencias.

Sin embargo, como ha podido conocer Diario de Sevilla no se puede descartar la opción de Javi López, ya que la dirección deportiva también mantiene negociaciones con la Real Sociedad por el tinerfeño. Desde hace años, la filosofía del Betis consiste en trabajar con varias alternativas hasta cerrar una de ellas. Por lo tanto, la llegada de Javi López a Heliópolis sigue siendo una posibilidad.