Betis - Alavés: Nueva casa, misma ambición

El Betis estrena su nueva casa, pero con la misma ambición de siempre de ganar. El Estadio de la Cartuja será el escenario en el que muchos béticos guardan un recuerdo imborrable tras conquistar la Copa del Rey en 2022. Ahora, está en ver cómo se adaptan los jugadores a su nuevo feudo y si logran reproducir el ambiente del Benito Villamarín en los últimos años.

Para facilitar la aclimatación, Manuel Pellegrini decidió llevar a los suyos a entrenar en el Estadio de la Cartuja en la víspera del encuentro. El técnico chileno, fiel a su estilo, fue claro: “La ambición tiene que ser la misma, ir siempre a por los tres puntos”. Más aún tras el tropiezo en el debut liguero ante el Elche, en el que el Betis dejó escapar la victoria en los últimos minutos pese a dominar gran parte del choque, pero el perdonar y no cerrar los partidos normalmente suele salir caro.

Ese empate obliga a no ceder más terreno, aunque la plantilla todavía no está cerrada y la ausencia de Isco se suma a la lista de contratiempos. Pese a ello, no hay excusas ya que cada punto cuenta, incluso en el mes de agosto, aunque no lo parezca, pero son los que pueden recordarse allá por junio.

En la convocatoria destaca la entrada del juvenil Iván Corralejo, futbolista clave en el título de la Copa de Campeones, en lugar de Iker Losada, que ya está confirmado que jugará la próxima temporada cedido en el Levante. El gallego es la única baja y lo reemplaza el mediapunta juvenil, que a pesar de no estar en la pretemporada con el primer equipo entreno a las órdenes de Pellegrini. Iván Corralejo, junto a Dani Pérez, se perfilan como alternativas en caso de que Lo Celso necesite descanso en estos partidos, como indico el técnico chileno.

En el once no se esperan apenas cambios. Pau López apunta de nuevo a la portería, por delante de Álvaro Valles, mientras que en defensa podría haber una novedad con Junior Firpo en lugar de Ricardo Rodríguez, que sigue cerca de salir y regresar a su país natal, pero no se descarte incluso que tenga minutos. Altimira, pese a no estar al cien por cien, y volver a perderse alguna sesión a lo largo de la semana, será titular y Lo Celso deberá dar un paso adelante en la creación. El comodín Aitor Ruibal ocuparía la banda derecha y el canterano Pablo García volvería a ser opción de revulsivo.

Alineaciones probables del Betis Alavés / Infografía

Las bajas siguen siendo las de Marc Roca y Diego Llorente, que siguen recuperandose progresivamente con el equipo y se encuentran en la recta final de su recuperación, aunque Pellegrini no confía en tenerlos antes del parón de selecciones. A ellos se suman Abde, Isco y Deossa, este último sigue sin ponerse la camiseta verdiblanca debido a sus problemas en el tobillo.

Si el Betis llega “tocado” por ese empate, el rival lo hace con la moral por las nubes tras sumar tres puntos en el tiempo de prolongación ante otro recién ascendido, como es el Levante. Un triunfo en casa, en Mendizorroza, que le dará alas para visitar la capital andaluza, en la que no conoce la derrota desde su regreso a la Primera División. Además, es la primera vez que el equipo de Vitoria gana en la primera jornada liguera seis años después. El técnico, Chacho Coudet, no podrá contar con Hugo Novoa, que sigue sin recuperarse, además de Maras, que está ultimando su salida.

Los datos no son nada favorables para los verdiblancos, ya que perdieron el pasado curso en el Benito Villamarín cuando recibieron al Alavés y hace dos no pasaron del empate sin goles.