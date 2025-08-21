Iván Corralejo, la gran novedad en la convocatoria del Betis ante el Alavés

El Betis ha anunciado la lista de convocados para el encuentro frente al Alavés, correspondiente a la segunda jornada de la competición liguera. Un partido especial para los aficionados verdiblancos, que conocerán su nueva casa, que les acompañará durante las dos próximas temporadas, el Estadio de La Cartuja.

En la lista ofrecida por Manuel Pellegrini sólo hay una novedad respecto al partido anterior contra el Alavés. El juvenil Iván Corralejo, que sustituye a Iker Losada, quien, como ya se anunció oficialmente, se ha marchado al Levante en calidad de cedido hasta final de temporada.

Diego Llorente sigue sin estar presente en la lista, como adelantó el técnico en rueda de prensa, aunque hoy se le ha visto entrenando junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, como señaló Pellegrini, es complicado que esté listo antes del parón de selecciones. El que sí está es Altimira, que parece seguir tocado tras perderse alguna sesión esta semana, aunque en el partido en el Martínez Valero jugó los 90 minutos.

Las bajas, además de Diego Llorente y Marc Roca, que entrenan parcialmente, son Isco, Abde y Deossa, todos por lesión. Para completar la convocatoria, vuelven a entrar los canteranos Mawuli, Dani Pérez, Pablo García e Iván Corralejo, el onubense del juvenil es las principal novedad en la lista.

Iván Corralejo, natural de Valverde del Camino, estuvo la pasada temporada a las órdenes de Dani Fragoso, en la que disputaron la UEFA Youth League y levantaron el trofeo de la Copa de Campeones. Corralejo fue protagonista en las semifinales, en las que anotó un hat-trick. Además, es internacional con la selección española en categorías inferiores.

Pellegrini lo ha llamado a pesar de no haber participado en la pretemporada con el primer equipo a un Corralejo que estuvo presente en el Estadio de La Cartuja en la sesión previa al encuentro contra el Alavés. El chileno aseguró que podría ser una alternativa para sustituir a Lo Celso, al igual que Dani Pérez, en caso de que el argentino necesite descanso.

La lista completa esta formada por:

Porteros: Álvaro, Valles, Adrián, Pau López

Defensas: Bellerín, Natan, Bartra, Ángel Órtiz, Ricardo, Valentín Gómez y Junior Firpo.

Centrocampistas: Fornals, Lo Celso, Mawuli, Dani Pérez, Aitor Ruibal, Altimira e Iván Corralejo.

Delanteros: Chimy, Bakambu, Riquelme, Cucho y Pablo García.