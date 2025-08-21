Oficial: Iker Losada, cedido al Levante hasta final de temporada sin opción de compra

Ya es oficial la cesión de Iker Losada al Levante. Se trata de una cesión simple, sin opción de compra, hasta final de temporada. El mediapunta gallego se marcha al conjunto valenciano con el objetivo de seguir sumando minutos y creciendo como futbolista.

Como adelantamos ayer en Diario de Sevilla, la operación quedó prácticamente cerrada el lunes. El jugador acudió este miércoles por la tarde a la ciudad deportiva para recoger sus pertenencias y, esa misma noche, ya se encontraba en suelo valenciano con la intención de entrenar este jueves con el Levante y llegar a punto para el encuentro frente al Barça de este fin de semana.

Iker Losada, que tiene contrato con el Betis hasta 2029, regresará a la disciplina verdiblanca una vez finalice la temporada. Será su segunda cesión consecutiva, después de que en el pasado mercado de invierno saliera prestado al Celta de Vigo en el que disputó 12 partidos, cuatro de ellos como titular.

El gallego llegó al Betis el verano pasado tras pagar el club 1,5 millones de euros al Racing de Ferrol, donde había brillado con 9 goles y 7 asistencias. Desde entonces, ha disputado 15 encuentros oficiales como bético, en los que ha repartido una asistencia. Un jugador que es internacional con las categorías inferiores de la selección española con la sub 18 y sub 19.