El Betis y el Manchester encaminan su acuerdo por Antony

El Real Betis lleva todo el verano trabajando constantemente en la operación de Antony Matheus dos Santos. El brasileño, al mismo tiempo, comprometido con la entidad heliopolitana desde el principio del verano, ha ido rechazando poco a poco todas aquellas ofertas que han ido llegando a Manchester para un posible traspaso. Turquía y Arabia con intentonas oficiales, España, la Premier e Italia con sondeos suaves. Ninguno ha podido convencer al de Osasco a que hiciese lo contrario a lo que viene haciendo hasta el momento.

Hasta este pasado miércoles estuvo Ramón Alarcón negociando en la ciudad inglesa con la cúpula del United junto a Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara (CEO, director deportivo y secretario técnico de la entidad verdiblanca respectivamente). El jueves volvió a España el segundo de ellos y todavía restan más personas de la comitiva andaluza acompañando al futbolista en sus últimas horas como trabajador de los Red Devils. Tras todo ello, a lo largo de las últimas horas se ha alcanzado un principio de acuerdo entre ambas entidades para que Antony regrese al Betis y próximamente se terminarán de delimitar los últimos flecos. Como siempre, cerrado al 100% es la firma y el anuncio oficial, pero el entendimiento ya está ahí.

Antony celebrando uno de sus goles con el Betis durante la temporada pasada / @antony00

El brasileño, salvo sorpresa máxima en la firma, será verdiblanco

Después de varias reuniones en las que los verdiblancos han intentado por todos los medios conseguir una nueva cesión, la fórmula con la que llegará el de Osasco a La Palmera será a través de una propiedad compartida con el Manchester United, poseyendo el 50% de los derechos federativos gracias a una inversión que puede superar los 20 millones de euros entre importes fijos y variables. Aunque todavía quedan por cerrar esos famosos flecos que permitan el anuncio oficial. Hasta que no se firma el contrato puede pasar de todo, pero la resolución está muy cerca.

Además, un elemento importante es que el futbolista va a reducirse el salario para poder cuadrar en el límite del conjunto verdiblanco durante la primera temporada, y con el paso de los años va a ir aumentando ese peso salarial, también unido a aspectos deportivos y objetivos como jugar la Champions League. Un aspecto que se ha negociado es que de cara a una futura venta, el jugador se quede con un pequeño porcentaje de la misma para compensar esa bajada salarial.