El Betis apura su último esfuerzo por conseguir de nuevo a Antony

El Betis apura las opciones de traerse de vuelta a Antony como cedido una temporada más. Era de prever que no sería fácil desbloquear la situación por las exigencias del poderoso Manchester United, que va más allá de otra simple cesión y pide una cantidad adicional al club heliopolitano por un jugador por el que desembolsó 95 millones de euros al Ajax y al que aún le quedan dos temporadas más de contrato con el club inglés.

Las complejas negociaciones prosiguen en tierras británicas y aunque retorna a Sevilla el CEO de la entidad verdiblanca, Ramón Alarcón, permanece en Manchester el grueso de la delegación bética con el director deportivo Manu Fajardo a la cabeza, adelanta ElDesmarque, para proseguir las conversaciones este jueves.

Antony lo tiene muy claro y ha descartado la posibilidad de irse al Fenerbahçe turco, que puja por él (se habla de unos 45 millones, cantidad en la que puede tasarse un hipotético traspaso de Antony y a la que el Betis no puede llegar en ningún caso). El brasileño apuesta por seguir una temporada más de verdiblanco aun rebajándose de forma considerable su ficha. En el Betis se siente un ídolo muy querido, ha vuelto a dar lo mejor de sí mismo tras una etapa oscura en Manchester (el técnico Ruben Amorim lo quiere lejos de Old Trafford). Y sabe el talentoso extremo de 25 años que sólo volviendo a ser un futbolista importante alimentará su sueño de jugar con la selección brasileña el próximo Mundial 2026.

Lógicamente, los emisarios béticos quieren forzar la respuesta definitiva, en un sentido u otro, en este jueves si puede ser, ya que si el último intento fracasa, el foco deberá girar hacia el plan alternativo antes de que la ventanilla del mercado estival eche el cierre el próximo lunes 1 de septiembre. Hay optimismo en el nido bético. La gran baza se llama... Antony.