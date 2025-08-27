El Betis renovará a Isco

Después de que toda la actualidad informativa girase en las últimas horas en torno a Dani Ceballos y Antony, la última hora de la información del Real Betis Balompié gira en torno a Isco Alarcón. Y es que tal y como ha avanzado JUGONES, el conjunto verdiblanco y el futbolista de Arroyo de la Miel están inmersos en un proceso de renovación que vinculaía a las dos partes durante una temporada más. Isco tiene de momento contrato con los de La Palmera hasta junio de 2027, y la ampliación de contrato hasta 2028 simboliza tanto un movimiento estatégico como también un movimiento simbólico de apuesta por la gran estrella del beticismo durante una temporada más.

Y es que todo se produce en medio de una lesión grave de nuevo, que lo va a tener apartado de los terrenos de juego aproximadamente durante tres meses, aunque es bastante probable que llegue al derbi de finales de noviembre ante el Sevilla FC.

Los gestos de dolor de Isco tras la dura entrada que lo lesionó / Joaquín Corchero | Europa Press

El tiempo de baja de Isco

El Real Betis Balompie ha hecho oficial con un parte médico la lesión que tiene Isco Alarcón. Lo ha hecho con estas palabras: "sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga CF. Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso".

Una lesión que no es tan grave como la que sufrió el año pasado, pero que sí que le obligará a parar un tiempo meridianamente largo antes de volver a competir. Ya al ver la cara del malagueño sobre el terreno de juego y el aparatoso vendaje en la salida del estadio de La Rosaleda en muletas.

Isco se duele en el césped tras sufrir un problema en su tobillo izquierdo contra el Málaga. / Joaquín Corchero | Europa Press

Se perdería por tanto: Elche, Alavés, Celta, Athletic, Levante, Real Sociedad, Osasuna, Espanyol, vIllarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia. Un total de 12 partidos de liga. A esta posibilidad habría que sumar los posibles enfrentamientos de UEFA Europa League que hay entre esas fechas. Se perderá probablemente las primeras cuatro jornadas, y llegaría muy justo para la quinta.