Betis - Athletic Club: Horario y dónde ver por TV en directo la tercera jornada de LaLiga

El Real Betis Balompié afrontará este domingo el choque ante el Athletic Club de Bilbao su cuarto partido de LaLiga EA Sports después de que entre semana empatase a uno en Vigo ante un Celta que realizó una buena segunda mitad y que impidió que el conjunto bético llegase a portería rival con claridad suficiente como para poder llevarse los tres puntos. Son hasta el momento cinco puntos de nueve posibles, una cifra que puede considerarse como buena teniendo en cuenta que han sido dos visitas complicadas, que Pellegrini cuenta con una alta cantidad de lesionados y que además, todavía quedan fichajes importantes por llegar a la disciplina verdiblanca.

Precisamente está por ver cuáles son las caras nuevas que se oficializarán en Heliópolis para cuando se produzca el pitido inicial del choque ante los de Ernesto Valverde. Todos los esfuerzos se están centrando en Antony, cuyo acuerdo está a punto de caramelo para la fumata 'verdiblanca'. Pero cuando termine el partido de este fin de semana quedarán casi 24 horas para que se cierre la ventana estival de fichajes.

Acción del primer gol del Athletic para emptar el encuentro. / E.P.

Horario del Betis - Athletic: cuándo se juega el segundo partido de LaLiga

El encuentro que se disputará entre verdiblancos y leones será este domingo 31 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Será el duelo correspondiente a la jornada número dos del campeonato y el Betis está en la obligación de dar un paso al frente en el estreno del curso ante sus aficionados y rascar tres puntos que auguren una temporada importante desde el principio. Y más, después de que para muchos, el empate en Vigo supiera a bastante poco.

Además, es un día señalado por ese plan de movilidad realizado por el conjunto de las trece barras, el Ayuntamiento de Sevilla y los distintos organismos de transporte que influyen en él, siendo una de las primeras tomas de contacto con un habitual en los próximos dos/tres años en la ciudad. Será la segunda vez que se ponga en marcha tras el estreno ante el Deportivo Alavés. Aquellos aficionados que apuraron su llegada al estadio, lo pasaron realmente mal para poder entrar, llegando muchos a perderse incluso los primeros minutos. Mientras, los que llegaron con suficiente antelación, no tuvieron problema alguno.

Manuel Pellegrini da instrucciones a los suyos en el encuentro ante el Celta de Vigo / LaLiga

Dónde ver en directo el Betis - Athletic por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren seguir con buen pie en LaLiga y poner esa primera piedra en la construcción de los objetivos que se han marcado de cara a final de curso. El Betis - Athletic se podrá seguir por televisión a través de DAZN. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.