LaLiga denuncia al Betis por cánticos contra Pedro Sánchez

Ambiente en el Estadio de la Cartuja en el encuentro entre el Betis y el Alavés

LaLiga ha presentado una denuncia formal contra el Betis tras registrarse cánticos ofensivos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los hechos ocurrieron el pasado viernes durante el encuentro ante el Alavés, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, que además supuso el estreno de la nueva casa de los béticos, el Estadio de la Cartuja.

Según el informe oficial de LaLiga, en el minuto 53 del encuentro, un grupo de aficionados ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja entonaron de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico “¡Pedro Sánchez, hijo de p***!”. “Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado”, señala la nota informativa de LaLiga. Por el momento, el Betis no se ha pronunciado acerca de esta denuncia.

Captura de la nota informativa de LaLiga / LaLiga

No obstante, este no es el único estadio en el que se escuchó este cántico. LaLiga también denunció hechos similares en el Carlos Tartiere. "Justo antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de Fondo Norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas “Los del 94” y “Ultras”, entonaron de forma coral y coordinada, durante aproximadamente 10 segundos, el cántico “Pedro Sánchez, hijo de p***”, hechos ocurridos antes del inicio del duelo entre el Oviedo y el Real Madrid.

Aquí se puede leer la nota informativa de LaLiga.