Betis: Una semana que puede marcar una temporada

Los jugadores del Betis celebran la victoria ante el Alavés al final del partido

Semana clave para el Betis en distintos ámbitos. A pesar de estar en agosto, puede marcar en gran parte lo que ocurrirá en el resto de la temporada. En el plano deportivo, los de Manuel Pellegrini afrontan una semana exigente con doble compromiso, primero visitarán al Celta de Vigo y después recibirán al Athletic Club en el Estadio de la Cartuja.

Los verdiblancos, junto a los gallegos, serán los equipos que más partidos disputen este mes. Una circunstancia que le da una gran oportunidad al Betis a pesar de empezar el curso con tropiezo ante el Elche. Gracias al triunfo frente al Alavés en el estreno de su nuevo feudo y con la posibilidad de sumar seis puntos más podrían llegar al parón de selecciones como líderes de LaLiga. Es cierto que a estas alturas tendría poco valor, con 33 jornadas aún por delante, pero sería un impulso anímico para seguir trabajando en la misma línea. Casi dos semanas en lo más alto de una de las grandes ligas europeas supondría un bálsamo de motivación tanto para la plantilla como para la afición.

Dos encuentros, miércoles y domingo con la opción de acabar el mes de agosto como líderes

Sin embargo, no hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado y no será nada sencillo. El primer reto será ganar en Balaídos, un campo complicado pese al dubitativo arranque del Celta, que sólo ha sumado un punto de los seis posibles. Después, en el Estadio de la Cartuja recibirán al Athletic Club, un equipo de Champions.

Más allá de lo que suceda sobre el terreno de juego, esta semana se definirá también la plantilla con la que contará Manuel Pellegrini, al menos hasta el mercado invernal de enero. Todo apunta a la salida de Ricardo Rodríguez, lo que obligaría a buscar un sustituto. Javi López y Flavio Nazinho se perfilan como los principales candidatos.

Manuel Pellegrini da instrucciones a los suyos / Antonio Pizarro

Pellegrini conocerá la plantilla con la que cuenta como mínimo hasta el mes de enero

La gran prioridad de la dirección deportiva sigue siendo el regreso de Antony. Si no se logra un acuerdo con el Manchester United, Manu Fajardo y su equipo tienen un plan B para reforzar la banda derecha. Otra de las necesidades es un centrocampista posicional que cubra la baja de Johnny Cardoso, pese al buen papel de Altimira en este inicio y a la inminente vuelta de Marc Roca. Tampoco se descarta la llegada de un delantero, aunque para ello debería salir Chimy Ávila o Bakambu, dos operaciones que a día de hoy parecen complicadas.

Por último, este viernes a las 13:00 horas el Betis conocerá a los ocho rivales que se enfrentará en la fase liguilla de la Europa League, lo que marcará el camino de los de Pellegrini en el torneo continental hasta el próximo 29 de enero.

En definitiva, una semana en la que no habrá sólo seis puntos en juego, también la posibilidad de alcanzar el liderato, el cierre de la plantilla y el sorteo europeo: un calendario que puede resultar determinante para el futuro inmediato del Betis.