Sorteo fase de liga UEFA Europa League: fecha, equipos, horario y dónde ver por TV los posibles rivales del Betis

El Real Betis Balompié vuelve a disputar esta temporada la segunda competición continental, como es la UEFA Europa League, después de llegar la pasada campaña a esa final de la Conference que lo enfrentó al Chelsea. Esta es una competición en la que se espera que los de Manuel Pellegrini den un pasito más allá respecto a lo que vienen haciendo en otros cursos. Este viernes 29 de agosto se producirá el sorteo de la fase de liga de la UEL en un sorteo donde el conjunto verdiblanco conocerá ocho rivales distintos a los que se enfrentará desde el 24 de septiembre hasta el 29 de enero.

La realidad a día de hoy es que como este jueves se producirá la vuelta de la última eliminatoria previa, todavía no están definidos todos los equipos, pero sí una gran parte de ellos y se pueden vislumbrar muchos posibles rivales del conjunto verdiblanco de cara al emparejamiento de finales de esta semana.

El trofeo de la UEFA Europa League en San Mamés en la pasada final del mes de mayo / Europa Press

Horario, fecha, equipos y dónde ver en directo por TV el sorteo de la fase de liga de la UEFA Europa League

Será este viernes 29 de agosto a partir de las 13:00 horas. Se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la UEFA así como a través de UEFA.com. Todos los detalles del sorteo, cabezas de serie y procedimiento estarán disponibles el mismo viernes en la página del máximo organismo del fútbol europeo el propio viernes a partir de las 21:00 horas.

Los equipos clasificados de momento son los siguientes:

BOMBO 1 : AS Roma, Porto, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa.

: AS Roma, Porto, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa. BOMBO 2 : Lyon, Viktoria Plzen.

: Lyon, Viktoria Plzen. BOMBO 3 : Friburgo, Nottingham Forest, Niza, Bolonia, Celta de Vigo.

: Friburgo, Nottingham Forest, Niza, Bolonia, Celta de Vigo. BOMBO 4: Stuttgart, Go Ahead Eagles.

Los partidos que está proyectados para este jueves son:

AEK Larnaca - Brann (miércoles).

KuPS - Midtyiland.

Sigma Olomuc - Malmö.

Samsunspor - Panathinaikos.

Ludogorets - Shkendija.

PAOK - Rijeka.

Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv.

Genk - Lech Poznan.

Utrech - Zrinjski.

Young Boys - Slovan Bratislava.

FCSB - Aberdeen.

SC Braga - Lincoln.

Una imagen de la UEFA para el sorteo de la Liga Europa.

Las fechas de la UEFA Europa League 2025/26

Este jueves 28 de agosto , la vuelta de la última ronda de play-off antes del sorteo de la fase de liga.

, la vuelta de la última ronda de play-off antes del sorteo de la fase de liga. Viernes 29 de agosto de 2025: sorteo de la fase de liga 2025/26.

Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025

Jornada 2: 2 de octubre de 2025

Jornada 3: 23 de octubre de 2025

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025

Jornada 7: 22 de enero de 2026

Jornada 8: 29 de enero de 2026

Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero de 2026

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026

Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul)

