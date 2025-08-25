Sorteo fase de liga UEFA Europa League: fecha, equipos, horario y dónde ver por TV los posibles rivales del Betis
Sorteo UEFA Europa League | Betis
El jueves se terminarán de definir los bombos y el viernes, el sorteo
Horario y dónde ver en directo por TV el Celta - Betis de este miércoles
El Real Betis Balompié vuelve a disputar esta temporada la segunda competición continental, como es la UEFA Europa League, después de llegar la pasada campaña a esa final de la Conference que lo enfrentó al Chelsea. Esta es una competición en la que se espera que los de Manuel Pellegrini den un pasito más allá respecto a lo que vienen haciendo en otros cursos. Este viernes 29 de agosto se producirá el sorteo de la fase de liga de la UEL en un sorteo donde el conjunto verdiblanco conocerá ocho rivales distintos a los que se enfrentará desde el 24 de septiembre hasta el 29 de enero.
La realidad a día de hoy es que como este jueves se producirá la vuelta de la última eliminatoria previa, todavía no están definidos todos los equipos, pero sí una gran parte de ellos y se pueden vislumbrar muchos posibles rivales del conjunto verdiblanco de cara al emparejamiento de finales de esta semana.
Horario, fecha, equipos y dónde ver en directo por TV el sorteo de la fase de liga de la UEFA Europa League
Será este viernes 29 de agosto a partir de las 13:00 horas. Se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la UEFA así como a través de UEFA.com. Todos los detalles del sorteo, cabezas de serie y procedimiento estarán disponibles el mismo viernes en la página del máximo organismo del fútbol europeo el propio viernes a partir de las 21:00 horas.
Los equipos clasificados de momento son los siguientes:
- BOMBO 1: AS Roma, Porto, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa.
- BOMBO 2: Lyon, Viktoria Plzen.
- BOMBO 3: Friburgo, Nottingham Forest, Niza, Bolonia, Celta de Vigo.
- BOMBO 4: Stuttgart, Go Ahead Eagles.
Los partidos que está proyectados para este jueves son:
- AEK Larnaca - Brann (miércoles).
- KuPS - Midtyiland.
- Sigma Olomuc - Malmö.
- Samsunspor - Panathinaikos.
- Ludogorets - Shkendija.
- PAOK - Rijeka.
- Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv.
- Genk - Lech Poznan.
- Utrech - Zrinjski.
- Young Boys - Slovan Bratislava.
- FCSB - Aberdeen.
- SC Braga - Lincoln.
Las fechas de la UEFA Europa League 2025/26
- Este jueves 28 de agosto, la vuelta de la última ronda de play-off antes del sorteo de la fase de liga.
- Viernes 29 de agosto de 2025: sorteo de la fase de liga 2025/26.
- Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 2 de octubre de 2025
- Jornada 3: 23 de octubre de 2025
- Jornada 4: 6 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 27 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 11 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 22 de enero de 2026
- Jornada 8: 29 de enero de 2026
- Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero de 2026
- Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026
- Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026
- Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026
- Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul)
¿Cuándo son los sorteos de la Europa League 2025/26?
- Primera ronda de clasificación: 17 de junio de 2025
- Segunda ronda de clasificación: 18 de junio de 2025
- Tercera ronda de clasificación: 21 de julio de 2025
- Play-offs: 4 de agosto de 2025
- Fase de liga: 29 de agosto de 2025
- Play-offs eliminatorios: 30 de enero de 2026
- Octavos, cuartos, semifinales y final: 27 de febrero de 2026
También te puede interesar