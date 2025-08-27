El Betis sumó su segundo empate al igual que en la primera jornada, aunque este sabe diferente. El primero a muy poco, aunque este en Balaídos dejó satisfecho a Manuel Pellegrini: "Un punto fuera siempre es positivo y más ante un equipo como el Celta".

"Hicimos un muy buen primer tiempo en el que fuimos superiores, tuvimos el gol y un par de ocasiones claras. Me gustó mucho, tuvimos iniciativa". En el segundo tiempo nos hicieron el gol temprano y no hicimos una buena segunda parte; vino un córner, un remate y gol que hay que analizar bien. Tampoco creó muchas ocasiones, pero creo que fue un tiempo para cada uno", resumió el técnico chileno en el que aseguró que en la segunda mitad perdieron "el control de balón y la agresividad".

Otra de las malas noticias para el Betis en la segunda mitad fue la lesión de Aitor Ruibal. El siempre polivalente tuvo que ser sustituido en el inicio de la segunda mitad por Pablo García. Sobre el catalán aseguró que "tuvo una contractura en el isquio. "Vamos a ver si es desgarro o es sólo contractura", dijo.

Al ser cuestionado por el balón parado indicó que fue importante para ambos equipo. "El balón parado iguala lo que se hace colectivamente", agregó. Sobre el gol encajado en el inicio de la segunda mitad en la que no estuvo bien Álvaro Valles comentó lo siguiente: "Vino un córner, un remate y gol que hay que analizar bien". "El empate me parece justo; ambos competimos bien", cerró el técnico chileno.