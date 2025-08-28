El Betis ya conoce a todos sus posibles rivales en el sorteo de la Europa League

Este viernes conocerá el Betis (13:00) sus ocho rivales en la fase de liga de la Europa League en su vuelta a la segunda competición europea tras el éxito en la Conference League en la que alcanzaron la final. Cualquier equipo de los 36 equipos clasificados podría ser el rival de los de Pellegrini a la excepción del Celta de Vigo, ya que no se pueden enfrentar equipos del mismo país.

Habrá ocho bombos y la bola del Betis se encontrará en el primero por su coeficiente. En la fase de liga cada equipo disputará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro a domicilio. Los ochos primeros clasificados al final de la fase de liga obtendrán de manera directa el pase a los octavos de final de la competición, mientras que lo que queden entre la novena y la 24ª posición de clasificación disputarán la eliminatoria de playoff. Los ganadores de es cruce se enfrentarán con los ya previsamente clasificados para los octavos de final. Los clasificados entre la 25ª y 36ª posición de la fase de liga quedarán eliminados de la competición.

Bombos de la Europa League

Bombo 1: Roma, Oporto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis , Salzburgo y Aston Villa.

, Salzburgo y Aston Villa. Bombo 2: Fenerbahce, Braga, Estrella Roja, Lyon, PAOK, Plzen, Ferencvaros, Celtic y Maccabi Tel Aviv.

Bombo 3: Young Boys, Basilea, Midtjylland, Friburgo, Ludogorets, Sturm Graz, Nottingham Forest, FCSB y Niza.

Bombo 4: Sttutgart, Panathinaikos, Malmo, Eagles, Utrecht, Genk, Brann, Bolonia y Celta de Vigo.

En el primer bombo, los equipos a evitar son la Roma, Oporto o el Aston Villa. En el 2 se encuentran equipos como el Fenerbahce de Mourinho o el Lyon. En el tercero aparece el Notingham Forest, y en el último el equipo a evitar sería el Stuttgart de la Bundesliga o el Bolonia en el que se encuentra el exbético Miranda.

Las fechas de la UEFA Europa League 2025/26

Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025

Jornada 2: 2 de octubre de 2025

Jornada 3: 23 de octubre de 2025

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025

Jornada 7: 22 de enero de 2026

Jornada 8: 29 de enero de 2026

Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero de 2026

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026

Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul)

La fase de liga comenzará el 24 de septiembre y se alargará hasta finales de enero. La primera jornada se celebrará el día 24 o 25, la segunda el 2 de octubre, la tercera el 23 del mismo mes, ya en noviembre se disputarán la cuarta y quinta respectivamente, 6 y 27. En el mes de diciembre sólo está programado un encuentro, la sexta jornada el 11 de diciembre. Ya para enero consecutivamente el 22 y el 29 se cerrará la fase liguilla.