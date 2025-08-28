La UEFA prohíbe al Betis vender entradas a sus aficionados en su primer partido a domicilio de la Europa League

El Real Betis no podrá poner a disposición de sus aficionados entradas para el primer encuentro a domicilio en la Europa League, tal y como le ha notificado este jueves la UEFA. El Comité de Apelación del organismo ha confirmado así la sanción impuesta al club verdiblanco a raíz de los incidentes ocurridos el pasado mes de mayo en el estadio Artemio Franchi, durante la semifinal de la Conference League frente a la Fiorentina.

En un comunicado oficial, la entidad bética explicó que “la UEFA ha trasladado al Real Betis Balompié la ratificación de la sanción acordada por el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) debido a los incidentes protagonizados por parte de la afición visitante en el encuentro disputado en Florencia”.

La resolución incluye una multa económica de 30.000 euros y la prohibición de vender entradas a los seguidores béticos para el próximo desplazamiento europeo, como consecuencia del uso de petardos, lanzamiento de objetos y diversos actos vandálicos. La Fiorentina, por su parte, recibió una sanción consistente en el cierre parcial de su estadio durante dos partidos.

Pese a que el Betis presentó recurso con el objetivo de evitar el castigo, la UEFA lo ha desestimado a escasas horas del sorteo de la fase de liga de la Europa League, que tendrá lugar este viernes en Mónaco a partir de las 13.00 horas. “El club estudiará junto a sus servicios jurídicos si existe base legal para un nuevo recurso, pero a día de hoy no podrá habilitar la venta de entradas a sus aficionados en el primer desplazamiento europeo de la temporada”, concluye el comunicado.