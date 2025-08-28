El Betis traspasa a Rudy Kohon

Sorpresa en el Betis Deportivo, ya que Rudy Kohon no pertenecerá a la plantilla de Javi Medina tras ser traspasado al fútbol belga. El KV Kortrijk de la Segunda División ha invertido 450.000 euros por el zaguero francés, aunque la entidad verdiblanca se reserva un porcentaje de derechos futuros.

Rudy Kohon llegó el pasado verano procedente del Troyes de Francia y desde el primer momento fue uno de los fijos en la zaga del Betis Deportivo en la que ha llegado a disputar 31 encuentros en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Incluso fue convocado a algún encuentro con Manuel Pellegrini para el primer equipo.

Es un defensa central de gran fuerza física que también puede jugar como lateral derecho. El joven francés se formó en las categorías inferiores del US Paris XI, el Champigny FC 94, el FC Montfermeil y el Centre de Formation de Football de Paris (CFFP). En 2018, fichó por el ESTAC Troyes , donde debutó como profesional en la Ligue 1 y disputó diez partidos en la Ligue 2.