Pellegrini, el mercado y Antony: "No soy ni optimista ni pesimista"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Athletic, analizando cuestiones referentes al mercado de fichajes, con el nombre de Antony siempre presente.

Refuerzos

"Internamente en el club saben lo que pienso en cuanto a lo que se necesita. Cuando esté cerrado el mercado podremos hacer un análisis en la plantilla".

Más optimista con Antony o igual

"Estoy igual que en la fecha pasada, ni optimista ni pesimista. El club tiene la intención de hacerlo, pero hay que esperar. Sabemos lo importante que fue Antony. Ojalá esté con nosotros, pero no puedo dar una opinión en estos momentos".

Salidas

"La verdad que no sé. Tenemos un plantel bastante justo en estos momentos. Para mí, siempre he dicho que los jugadores que están en el plantel son siempre considerados. Cuando sale tiene que entrar otro".

Lateral zurdo

"Ya lo dije, cualquier jugador que salga necesitamos alguno que entre. Todas las respuestas las tendremos al cierre del mercado".