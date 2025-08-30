Betis: Nelson Deossa, Llorente y Marc Roca, novedades en la lista de convocados para recibir al Athletic

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, como ha indicado en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic, podrá contar con Deossa, Marc Roca y Llorente para este domingo.

"Llorente tiene el alta médica y Marc Roca y Deossa, también. Los tres están en la lista de citados", avanzaba el técnico chileno antes de dar una lista de convocados de 22 futbolistas.

En la misma continúan Dani Pérez y entra el meta Germán por Manu González. Pau López y Aitor Ruibal están en la enfermería, al igual que Isco, lesionado de larga duración.

La lista al completo es la siguiente: Álvaro Valles, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Fornals, Chimy Ávila, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho Hernández, Lo Celso, Marc Roca, Junior, Germán, Dani Pérez, Ángel Ortiz y Pablo García.