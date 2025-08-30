Pellegrini y el partido de Vigo: "Se debió adelantar toda la jornada"

Manuel Pellegrini da instrucciones a los suyos en el encuentro ante el Celta.

Además del mercado de fichajes, Manuel Pellegrini, técnico del Betis, ha analizado otras cuestiones, mostrando su disconformidad de jugar en Vigo el pasado miércoles. Además, ha anunciado que recupera a Llorente, Deossa y Marc Roca.

Partido en Vigo

"El partido con el Celta estuvo de más porque es ventaja con relación a otros equipos. Se adelantó una fecha porque coincide con la Europa League, pero se debió adelantar toda la jornada. Esperemos mañana mantener el nivel y no dar excusas".

El Athletic

"En cuanto al partido, todos son difíciles en LaLiga española. Sabemos que tenemos que hacer un partido completo ante un rival de Champions. Hay que entrar con la confianza de jugar en casa y saber que no nos podemos confiar. Hacer partido competo en defensa y ataque".

Novedades

"Llorente tiene el alta médica y Marc Roca y Deossa, también. Los tres están en la lista de citados".

Pablo García

"Es un jugador joven que ha tenido mucha trascendencia mediática. Le pega bien al balón, pero tiene que tener tranquilidad para terminar las jugadas. Puede jugar en ambas bandas. No creo que sea un problema de ubicación, sino de ir juntando sus condiciones físicas y técnicas con experiencia parar con los partidos ir mejorando su rendimiento".

Deossa

"Lo compramos porque lo necesitamos. Tiene bastantes variantes. Tiene las condiciones que queríamos y fue elegido para mejorar la plantilla del Betis. Ahora le corresponde a él demostrar por qué está aquí".

Sorteo Europa League

"Tanto el sorteo de Europa League como el de Champions tiene rivales complicados y otros, en teoría, menos complicados. Nosotros queremos clasificarnos, si es entre los ocho primeros, fenomenal; y si no, lo intentaremos en el partido de ida y vuelta. Tenemos que tener un plantel para ser competitivos, tanto en la Liga como en Europa. Los jueves después pasan factura en la Liga".