Betis: Manu Fajardo y Álvaro Ladrón, deberes a contrarreloj

La dirección deportiva del Betis encara este último día de mercado con una intensa jornada de trabajo. Tras la primera derrota del curso, que ha dejado al descubierto las carencias del plantel más allá de las lesiones, Manu Fajardo y Álvaro Ladrón trabajan a contrarreloj para cerrar al menos dos incorporaciones clave: un extremo y un delantero.

Con el reloj en contra, la planificación del Betis está supeditada a lo que ocurra en estas últimas horas, especialmente en lo que respecta a la situación de Antony y a las posibles salidas que se puedan concretar.

Misión refuerzos: A expensas de salidas y con un foco claro

La comisión deportiva del Betis tiene claro que para que lleguen nuevos jugadores deben producirse salidas. La entidad trabaja en un escenario donde la llegada de un delantero y un extremo depende directamente de la marcha de futbolistas como el Chimy Ávila o Bakambu. Por el momento, el club ha descartado la búsqueda de un nuevo mediocampista y el fichaje de Nazinho se mantiene bloqueado debido a la continuidad de Ricardo Rodríguez.

Manu Fajardo y Álvaro Ladrón se quedaron sobre el césped de La Cartuja al término del partido, aprovechando cada minuto para atender llamadas y avanzar en las negociaciones. Su objetivo es completar una planificación que se inició a principios de verano pero que aún está a medio hacer.

La operación Antony, una carrera de obstáculos

El nombre de Antony sigue siendo el gran protagonista de este final de mercado para el Betis. Fajardo se refirió a la situación del brasileño antes del partido, señalando que los rumores en torno a su figura "forman parte del show del fútbol". El director deportivo, sin embargo, dejó clara la postura del club: "Mientras el reloj marque el último minuto, lo dejaremos todo para formar el mejor plantel".