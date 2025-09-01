FÚTBOL
Última hora del mercado de fichajes: altas y bajas de Sevilla y Betis

Mercado de fichajes | En directo: el Betis cierra el fichaje de Antony

Tanto Manu Fajardo como Antonio Cordón trabajan a destajo para poder confeccionar en las últimas horas sus mejores plantillas

Antonio Cordón y Manu Fajardo trabajan a destajo en las últimas horas del mercado de fichajes para poder cerrar las plantillas del Sevilla FC y del real Betis, respectivamente / M. H.
Pablo Pintinho

01 de septiembre 2025 - 09:45 Actualizado: 01 de septiembre 2025 - 09:52

El mercado de fichajes llega a su último día y tanto el Real Betis como el Sevilla FC apuran las últimas horas para cerrar incorporaciones y salidas. La jornada se presenta intensa, con movimientos que pueden definir el rumbo de ambos equipos esta temporada. Las direcciones deportivas trabajan contra reloj para reforzar las plantillas y dar salida a jugadores sin sitio. Te contamos en directo todas las novedades, rumores y operaciones confirmadas, minuto a minuto, desde las sedes de ambos clubes hasta el cierre oficial del mercado.

