Mercado de fichajes | En directo: el Betis cierra el fichaje de Antony
Tanto Manu Fajardo como Antonio Cordón trabajan a destajo para poder confeccionar en las últimas horas sus mejores plantillas
El mercado de fichajes llega a su último día y tanto el Real Betis como el Sevilla FC apuran las últimas horas para cerrar incorporaciones y salidas. La jornada se presenta intensa, con movimientos que pueden definir el rumbo de ambos equipos esta temporada. Las direcciones deportivas trabajan contra reloj para reforzar las plantillas y dar salida a jugadores sin sitio. Te contamos en directo todas las novedades, rumores y operaciones confirmadas, minuto a minuto, desde las sedes de ambos clubes hasta el cierre oficial del mercado.