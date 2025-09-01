Alexis Sánchez ya está en Sevilla: el "hombre maravilla" que busca convencer en Nervión

Antonio Cordón no mentía cuando dijo que el mercado de fichajes del Sevilla Fútbol Club se resolvería en los últimos coletazos del mismo. Hasta cuatro jugadores podrían llegar al conjunto nervionense, tres de ellos ya se encuentran en la capital andaluza, para reforzar una plantilla que afronta con optimismo el parón de selecciones tras ganar al Girona en Montilivi. Después de conseguir tres puntos de nueve posibles, Matías Almeyda deberá afrontar lo que resta de curso, hasta la ventana de traspasos invernal, con la plantilla confeccionada por una dirección deportiva que soltó la bomba cuando el mercado tocaba su fin.

Tal y como adelantaron los compañeros de Zona Mixta el domingo por la noche, Alexis Sánchez ha aterrizado en Sevilla para convertirse en un complemento ofensivo. El chileno, mítico jugador de clubes como el Fútbol Club Barcelona, Arsenal o Inter de Milán, se vinculará por una temporada con la entidad sevillista, algo lógico debido a su edad. Su paso por Udinese, equipo en el que ha militado este último año, ha dejado bastante que desear, aunque desde el club Nervión se transmite confianza por un jugador que deberá aportar tanto dentro como fuera de la cancha.

Alexis Sánchez conduce el balón en el Udinese-Atalanta del pasado mes de enero. / Gabriele Meis / Efe

Llegada estelar

Sin duda, el fichaje de Alexis por el Sevilla Fútbol Club es uno de los movimientos más notorios de la entidad hispalense en las últimas temporadas. No por perfil, pero sí por trascendencia y trayectoria, algunos lo comparan con la llegada de Isco Alarcón, Chicharito Hernández o Mariano Díaz, que en su momento fueron futbolistas en clubes top. El caso del malagueño sí es una 'rara avis', ya que pasó de no jugar en el Real Madrid a ser cesado del cuadro hispalense para terminar fichando por el Real Betis Balompié, donde se ha consagrado como capitán general. El chileno aterriza en la capital andaluza amparado por un Antonio Cordón que espera que el "niño maravilla" cumpla con su apodo.

La expectación generada por la llegada del delantero sudamericano no parece haber sido igual para todos. La afición hispalense parece un poco reticente a esta incorporación, aunque Alexis Sánchez aún tiene una temporada por delante para demostrar el por qué de su fichaje. Su periplo más largo en los últimos años fueron dos cursos en el Inter de Milán antes de marcharse al Olympique de Marsella, equipo en el que militó una campaña antes de regresar al combinado italiano. Barcelona, Arsenal o Manchester United han sido testigos del mejor fútbol del ariete chileno, algo que parece imposible volver a ver en Nervión.