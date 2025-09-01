Alexis Sánchez es una de las bombas del mercado. El chileno ha firmado por una temporada con el Sevilla Fútbol Club a sus 36 años, regresando a LaLiga tras su paso por Italia. Sin duda, el movimiento ha cogido con la guardia baja al sevillismo, que no se esperaba un futbolista de este calibre en los últimos coletazos del mercado de fichajes. Ahora queda esperar cómo terminará Antonio Cordón una ventana de traspasos en la que se ha cuestionado mucho su puesto.