Batista Mendy aterrizó este domingo 31 de agosto en el aeropuerto de San Pablo para reforzar el centro del campo del Sevilla Fútbol Club. El francés, procedente del Trabzonspor, llega en calidad de cedido a una posición cogida con pinzas. Este lunes ha pasado reconocimiento médico en la capital hispalense y se espera que la operación se oficialice en las próximas horas, siendo la primera del último día de mercado de fichajes para los hispalenses.