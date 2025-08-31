La actuación de Orjan Nyland hace explotar las redes sociales: "Está completamente loco"

La victoria del Sevilla Fútbol Club sobre el Girona estuvo llena de nombres propios. Kike Salas fue uno de ellos gracias a su imperial actuación en defensa, al igual que Rubén Vargas en la zona ofensiva con dos asistencias que sirvieron a los hispalenses para sumar tres puntos que podrían ser diferenciales a final de temporada. Matías Almeyda consigue de esta forma la primera alegría liguera para una afición que deberá esperar a la vuelta del parón de selecciones para ver si la buena racha se mantiene y, sobre todo, si este equipo es capaz de encadenar dos victorias consecutivas por primera vez en mucho tiempo.

La actuación de Orjan Nyland en Montilivi tampoco se quedó atrás, redimiéndose de su mal inicio liguero. Con la inscripción de Odysseas Vlachodimos, muchos eran los que pensaban que el griego podría partir de inicio en tierras catalanas, aunque el técnico argentino optó por repetir casi al 100% la zaga que no le había funcionado en las dos primeras jornadas. El internacional noruego, criticado hasta la saciedad tras dos encuentros en los que muchos lo culpaban de los cinco goles encajados, se consagró ante el conjunto gironí con cinco paradas fundamentales para mantener la ventaja, varias de ellas de un nivel altísimo.

Redención por todo lo alto

El buen hacer de Nyland he hecho que la dinámica en redes sociales cambie en cuestión de horas, pues muchos aficionados del Sevilla Fútbol Club no parecían comprender el por qué de su titularidad ante el Girona. Su actuación le dio la razón a Matías Almeyda, desatando además la locura en la retransmisión del choque. El narrador y los comentaristas de DAZN no podían sino alucinar con el cancerbero sevillista, que realizó una de las paradas más insólitas de la temporada al detener un disparo a bocajarro con la cara. El sevillismo también ha terminado por rendirse ante el guardameta, que ahora deberá mantener el nivel para que los suyos sigan poniendo tierra de por medio con el descenso.

Nyland no sólo fue protagonista durante el partido, sino que después quiso tener un detalle con su compañero Odysseas Vlachodimos en la entrevista tras el encuentro. "Es un buen tío, ha llegado bien. Es siempre buena la competencia y seguimos trabajando juntos", aseguraba el noruego después de vencer en el campo del Girona. La portería es lo único que parece estar cubierto para un Matías Almeyda al que aún le quedan algunas horas de mercado para pedirle a Antonio Cordón los refuerzos necesarios de cara a una temporada donde la intención es, de momento, no sufrir tanto como en las anteriores.