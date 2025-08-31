De la omnipresencia de Kike Salas a la excelente definición de Alfon

Alegría para todos los sevillistas, por fin, con el primer triunfo de los suyos en el presente campeonato liguero. Matías Almeyda se estrenó contra el Girona gracias al acierto ofensivo en dos contragolpes magníficamente lanzados desde posiciones defensivas. Después Nyland tuvo una actuación soberbia con tres paradas de mucho mérito en la segunda mitad.

Kike Salas | Parecía que había varios Kikes en el campo

Kike Salas salta con Dawda en el tramo final del encuentro. / AFP7 | Europa Press

Excelente partido del central zurdo en Montilivi. Impidió que Stuani tuviera la más mínima opción de batir a Nyland y se convirtió en un verdadero frontón en la multitud de centros de los locales. Siempre estaba en el sitio oportuno para despejar de cabeza o con los pies. Tanto fue así que parecía que el Sevilla estaba jugando con varios futbolistas con la careta del defensa zurdo de Morón. Fue considerado el mejor del partido con todo merecimiento.

Vargas | No juega en su sitio, pero dio los dos balones de gol

Vargas presiona a Witsel durante el partido en Montilivi. / AFP7 | Europa Press

El suizo no está cómodo en la posición de mediapunta, sobre todo porque su físico no le permite ir tantas veces a la presión y eso lo acaba acusando. Es demasiado desgaste para él y es una evidencia que le gusta más tener que ocuparse únicamente de una banda. Sin embargo, fue decisivo en los dos pases que supusieron los tantos sevillistas en Gerona. Supo esperar al momento justo para darlos, atrayendo a los defensas.

Isaac | Metió uno mucho más difícil del que fue al poste

Isaac se lleva un balón ante David López. / Siu Wu | Efe

Estuvo en la génesis de los dos contragolpes letales de los sevillistas para imponerse al Girona y fue capaz de marcar un gol de buena factura, porque la carrera había sido muy larga para combinar con Vargas y después meterla dentro con el disparo cruzado. Paradójicamente, era una acción mucho más complicada que la que estrelló en el poste antes del descanso. Fue increíble que no la pusiera dentro con todo a favor.

Alfon | Por fin, más gol desde las bandas

Alfon dispara con precisión para superar a Álex Moreno y marcar el primer gol sevillista. / AFP7 | Europa Press

El Sevilla tiene una buena cuota de goles garantizada desde el extremo derecho, si Lukébakio continúa en la plantilla nervionense, lo que no parece muy probable a estas alturas, pero está claro que ha hallado otra solución en la izquierda para también aportar una cuota realizadora. Alfon tiene remate, es listo a la hora de fabricarse las opciones de gol y es bastante eficaz en ese sentido. Supo esperar el momento justo para ponerla imposible para Gazzaniga.