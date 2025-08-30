Almeyda: "Ejuke sufre una lesión muscular y Vargas arrastra unas molestias en la cadera"

Almeyda valoró la primera victoria como entrenador del Sevilla tras ganar por 0-2 en Montilivi. El técnico argentino se mostró contento por el triunfo y explicó que "las victorias siempre dan felicidad".

"Creo que fue un partido duro, donde teníamos que retomar con respecto a la confianza. Por momentos se jugó bien y, por momentos, nos defendimos como deseábamos, con alma y vida. En líneas generales estuvimos bien, resumió Almeyda en los micrófonos de Movistar+.

También se quedó con el compromiso del equipo "de todos, los que estaban adentro, los que se quedaron fuera en Sevilla". "Estamos trabajando como grupo, este es el equipo que me gusta ver, que profundizaremos con respecto al juego, pero siempre es mejor corregir ganando", agregó el técnico del conjunto de Nervión.

De Nyland, que estuvo ejemplar con varias estiradas comentó que "cuando un equipo gana es porque todos están bien". "Los jugadores siempre quieren jugar, pero la decisión la tomo el entrenador, que soy yo. Sí valoro el profesionalismo, las ganas, el compromiso y la confianza que da a todo el grupo", dijo sobre el noruego que dejó la portería a cero en Montilivi.

Dos jugadores del encuentro acabaron con molestias. El primero fue Ejuke "que sufre una lesión muscular" en la misma pierna que se lesionó la temporada pasada en octubre y sobre Vargas indicó que "arrastra unas molestias en la cadera". Fue preguntado por una posible salida del suizo y dijo que no "piensa perder a Vargas; pienso en el siguiente partido". "Por ahora es nuestro y es obvio que lo van a querer porque es un gran jugador".

Para acabar sobre el parón de selecciones expresó que "cuando uno gana quiere seguir jugando, pero el parón sirve para recuperar jugadores y adaptar al sistema a los que van llegando. También como descanso mental, pues hubo mucho desgaste en este sentido en estas tres jornadas", cerró el argentino.