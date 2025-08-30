Así jugaron los futbolistas del Sevilla con el Girona: la pared de Kike Salas y la visión de Rubén Vargas

Primer triunfo del Sevilla de Matías de Almeyda gracias a una concatenación de factores, empezando por la falta de pegada del rival. Pero hay que destacar la firmeza de Kike Salas, también de Castrín, en los numerosísimos centros y córneres concedidos y también la verticalidad de las escasas contras a través de la visión de Rubén Vargas. La victoria es oxígeno, pero dejó en evidencia las fallas de una plantilla que necesita solidificarse en el centro del campo y que en Montilivi, entre lesiones y falta de refuerzos, apenas tuvo recambios.

Nyland Hizo varias paradas de mérito, en particular una mano abajo en un córner en el minuto 69. Pero apenas salió por arriba y sigue sin transmitir la confianza necesaria.

Carmona Arriesga mucho en su afán de anticiparse al rival, incluso en el área, pero mal que bien lidió con Joel Roca y con Álex Moreno.

Castrín Atentísimo en cruces y balones sueltos en el área, contribuyó a que no hiciera más daño un Girona romo.

Kike Salas Un titán ante Stuani. Terminaría con dolor de cabeza de tanto repeler centros. Clave su despeje orientado en el 0-2.

Suazo Le tocó bailar con la más fea, Asprilla, y palió con reacción y garra las veces que fue superado. Apenas pudo salir, salvo en un pase paralelo al inicio que remató al aire Ejuke.

Gudelj Deambuló por el campo intentando tapar a su par y ordenar un centro del campo falto de efectivos. Tapó como pudo y dentro de sus ya limitadas fuerzas.

Agoumé Aun siendo pastoso y lento de movimientos, robó balones clave, aunque luego se aculó demasiado. Clave en el balón dividido que ganó en el inicio del 0-1.

Ejuke Había rematado al aire desde el punto de penalti y poco más antes de sufrir una lesión muscular en la zona en la que se operó.

Rubén Vargas Con libertad de movimientos, los dos goles pasaron por sus botas, así como muchas acciones de ataque. Pero dejó subir a los centrales en una posición clave para la presión y el repliegue.

Alfon Le falta recorrido, pues necesita jugar más cerca del área para sacar su recorte y su disparo, como hizo en el 0-1.

Isaac Parecía que se le aparecía su fantasma con el disparo al poste con todo a favor (44'). Pero en el 0-2 lo hizo todo bien: bajar el despeje de Kike Salas de primera, indicar el desmarque a Rubén Vargas y cruzar con fuerza ante Gazzaniga. Se desfondó a correr.

Juanlu Su salida le dio más aire a la banda derecha y participó en algunas contras con criterio, como en la del 0-1. En la segunda parte ya apenas salió.

Manu Bueno Las molestias de Rubén Vargas propiciaron su ingreso (, que ya requería el equipo para tapar en la posición del 10 y tener algo más el balón.

Marcao Salió en el 84 para cambiar a zaga de tres centrales. Algún despeje inquietante y una falta en contra que no se le pitó y propició una ocasión.

Peque Salió en el 84' por el asfixiado Isaac. Tocó poco pero con criterio.