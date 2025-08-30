Inyección de oxígeno para el Sevilla a la espera de conocer el plan definitivo (0-2)

Tres puntos de oro para este Sevilla Fútbol Club tan cogidito con alfileres y una peregrinación al lugar que sea necesario para agradecer el emparejamiento con el Girona antes del cierre del mercado. El calendario enfrenta al final a todos contra todos, eso es una verdad impepinable, pero a los sevillistas les hacía falta una inyección de ilusión antes de que su plantilla quede conformada de manera definitiva y lo consiguieron con solvencia en su visita a Montilivi.

Porque era fundamental espantar tantos malo rollos y comprobar, al menos, que existen otros equipos de la Primera División con tantos problemas, o más, como los propios nervionenses. Es cierto que en la recta final la figura de Nyland creció a la hora de salvar algunos goles cantados, lo que impidió que el Girona pudiera meterse en el partido, pero es igualmente verdad que los hombres que vestían de negro habían sido muy superiores en todos los sentidos, sobre todo en las áreas.

Esta vez sí fueron capaces de dejar su portería a cero, pese a los claros déficits defensivos. Kike Salas estuvo muy bien en los despejes, Castrín también ayudó y ni siquiera la presencia de un Marcao que ya es mejor ayudante de Almeyda que futbolista pudo conducir a un final que alterara los corazones de todos aquellos que sienten la fe balompédica radicada en el sevillanísimo barrio de Nervión. Nyland apareció con tres paradones salvadores en la segunda mitad (52’, 69’ y 94’) para garantizar que los tres puntos ya figuren en el casillero clasificatorio de los sevillistas. Simple apunte de un dato objetivo que ya nadie podrá cambiar.

Igualmente trascendente fue la eficacia en dos contras perfectamente lanzadas que nacieron en el borde del área visitante y que fueron conducidas de manera perfecta hasta la definición del debutante Alfon y de Isaac en los dos goles. El lebrijano debió firmar un doblete, pero estrelló un balón en el poste antes del descanso cuando lo más fácil era anotar.

Cogido con alfileres

El Sevilla se iba a plantar en Gerona cogidito con alfileres. Matías Almeyda, más que idear un equipo, se tenía que manejar con lo puesto, con remaches por aquí y por allá y prácticamente con los once futbolistas justos de la primera plantilla, además de Juanlu, que se quedaba en el banquillo. El resto de los jugadores son descartes, hombres que no contaban al comienzo de la pretemporada, pero que no han podido salir de la plantilla y, lógicamente, el entrenador argentino tiene que utilizarlos.

A la espera de los dos días que restan para el cierre del mercado, ésa es la cruda realidad de un equipo que es fiel reflejo de la ruina que es actualmente toda la entidad nervionense gracias a la pésima gestión de José María del Nido Carrasco, el hombre que llegó por la herencia de su padre, no se olvide este dato; de José Castro, el vicepresidente que cobra su buena soldada también; y del resto de los consejeros, que son igualmente cómplices de que la entidad haya caído hasta los avernos.

Pues de esa manera arrancaba el encuentro en Montilivi con dos de los fichajes ya inscritos, Suazo y Alfon, para paliar la gran cantidad de ausentes por los problemas físicos que aterrorizan a una plantilla en la que precisamente ésa es una de las principales carencia, el físico. El siguiente en caer era un Ejuke que había partido por la derecha y que no fue capaz de rematar un caramelito de Suazo en el minuto 1. El nigeriano tenía el disparo a gol franco, pero no fue le dio a una pelota que llegaba tensa, como tiene que ser en un centro lateral.

La segunda aproximación también la tuvo Ejuke, pero no fue capaz de leer una prometedora jugada en el minuto 6. Después se lesionaría muscularmente, otro más, en una ayuda defensiva y el planteamiento seguía siendo el mismo con Juanlu en esa posición, aunque el sevillano sí tenía algo más de trabajo hacia atrás.

Pero el Sevilla era incapaz de aprovechar el estado de nervios del Girona y comenzó a dar pasos hacia atrás para que todo se desarrollara demasiado cerca de Nyland, lo que provocaba la inquietud. Sin embargo, a la media hora un córner en contra se convertía en el primer gol del partido a favor de los sevillistas. Agoumé lo ganó en el forcejeo, Isaac prolongó la jugada hacia Vargas y éste aprovechó las facilidades recibidas para darle el pase a un Alfon que definió de manera perfecta. Supo esperar para colocar el balón imposible para Gazzaniga.

Ese tanto dio lugar a una recta final del primer tiempo que le debió servir a los visitantes para sentenciar el litigio antes del periodo de descanso. Fueron varias las aproximaciones prometedoras, pero la más clara de todas la tuvo Isaac con un disparo a bocajarro que se estrellaba en el poste cuando lo más fácil hubiera sido cantar el segundo gol (44’). Estaba absolutamente solo gracias a una recuperación muy arriba de Agoumé.

Otro contragolpe letal

Afortunadamente para el Sevilla, ese error no iba a tener ninguna trascendencia, entre otras cosas porque el propio Isaac se iba a encargar de quitársela. El lebrijano sacó otro contragolpe después de una acción defensiva de Kike Salas, combinó con Vargas y supo esperar el momento justo del pase del suizo para lanzar un disparo cruzado que esta vez sí entró con calidad.

El Sevilla se había puesto con un cero a dos y eso debía servirle para acabar con el emoticono de la sonrisa por primera vez en el presente curso. Lo hizo con algún sufrimiento, concediendo llegadas claras del Girona, pero tampoco se le puede afear esta cuestión que entra dentro de la lógica. Al menos, los blancos se van al parón con tres puntos y con las expectativas de qué plantilla será capaz de confeccionar Antonio Cordón en estos dos días. Casi genera más ilusión eso que los tres puntos, pero ganar siempre es bueno para trabajar con ilusión.