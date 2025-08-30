Girona - Sevilla, en directo el partido de Liga: Ya hay onces con Juanlu en el banquillo

El Sevilla visita Montilivi para medirse al Girona en un duelo entre dos equipos que aún no han estrenado su casillero esta temporada 2025-26. Para muchos aficionados es la primera "final" del Sevilla, a pesar de ser un encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports. El árbitro del encuentro será Órtiz Arias y el madrileño estará acompañado desde el VAR por Iglesias Villanueva.

El Girona no se encuentra tampoco en un buen momento tras caer ante el Girona y recibir una manita en casa del Villarreal, además las sensaciones fueron preocupante. Son los colistas de la competición liguera con ocho goles recibidos en dos encuentros. Michel cuenta con las bajas de Abel Ruiz, Yangel Herrera o Van de Beek. Sin embargo, recuperará a su leyenda Stuani para esta cita.