El Sevilla, cerca de fichar a Batista Mendy, medio de cierre del Trabzonspor

El Sevilla y el Trabzonspor están muy cerca de llegar a un acuerdo por Batista Mendy según ha podido confirmar este diario. Se trata de, por fin, un centrocampista con físico para una medular que es la línea más deficitaria de la plantilla. Y eso que la plantilla tiene carencias en casi todas sus líneas salvo en la portería quizá. En Girona podría debutar ya Vlachodimos pero el centro del campo está muy cogido con alfileres.

En Turquía incluso dan por cerrado el acuerdo para un traspaso que no debe ser muy caro por las circunstancias económicas de un Sevilla que al mismo tiempo negocia con el Benfica el traspaso de Lukébakio aunque aún no hay acuerdo en este extremo porque el club de Nervión pide no menos de 30 millones de euros por el extremo belga. Alguna salida importante es fundamental para que el mediocampista francés aterrice en Nervión. Una condición sine qua non... Y que salgan uno o varios futbolistas y que haya ingresos importantes por traspaso o no definirá también las condiciones del pase del jugador francés.

Antonio Cordón ya tenía agendado este fichaje desde muchas semanas atrás, como informó este diario, pero hasta el final del mercado no ha podido definir su llegada debido al problema del límite salarial. Un asunto que va paliando el gestor pacense con tres de los cuatro fichajes realizados ya inscritos.

Batista Mendy (Saint-Nazaire, 12-01-2000) es un mediocampista de envergadura (1,91 metros) que puede actuar de medio centro defensivo o de central. Criado en la cantera del Nantes, en septiembre de 2023 fue traspasado por el Angers al Trabzonspor por 4,4 millones de euros y no mucho más de esa cantidad es lo que pagará el Sevilla por un futbolista de 25 años que viene a cubrir una carencia evidentísima en la posición de 6 del centro del campo. Y que también podría actuar de central.

En 2021 firmó como agente libre por el Angers tras finalizar su etapa en el Nantes. Y en sus dos temporadas en Turquía ha jugado 83 partidos oficiales con el Trabzonspor marcando tres goles y dando tres asistencias. Llega de competir en sus dos últimas temporadas como titular fijo en Turquía.

La negociación abierta por Lukébakio y esta otra por Batista Mendy habla de un cambio de cromos necesario -se cayeron las operaciones de Juanlu y Rubén Vargas- por la perentoria necesidad de un Sevilla que tiene como único medio de cierre a Gudelj -en el ocaso de su carrera a los 34 años- y que perderá a su jugador más decisivo en ataque. Pero Cordón prioriza la urgencia en un centro del campo con apenas tres piezas (Agoumé y Sow además del serbio) y que tiene más efectivos en las bandas.